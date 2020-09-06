وصول طائرتى مساعدات مصرية للسودان.. ودبلوماسى: مصيرنا واحد وأهدافنا مشتركة

أكد السفير نادر زكى نائب السفير المصرى فى السودان، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أصدر توجيهات تنفذ بشكل فورى بتسيير جسر جوى إلى السودان يحمل كل المتطلبات والاحتياجات للأشقاء، كاشفا عن وصول أول طائرتين من الجسر الجوى، ومتوقعا وصول المزيد خلال الأيام القادمة، قائلا: "سنرسل المزيد من الطائرات لتلبية احتياجات أشقاءنا فى السودان".
جاء تلك التصريحات عقب استقبال اول طائرتين من المساعدات التي أرسلتها مصر لمساعدة السودان في مواجهة أثار الفيضانات، مشددا على المصير الواحد والأهداف المشتركة للبلدين، معقبا: "إن شاء الله نكون دايما في ترابط وتحت أمر أشقاءنا في السودان دائما".
من جانبه، قال عباس فضل الله، مفوض الشئون الإنسانية في السودان، إن مصر والسودان دولة واحدة وشعب واحد، مشيرا إلى العلاقات الأزلية بين البلدين، وتوقع فضل الله مزيدا من الدعم المصرى إلى السودان خلال الفترة المقبلة.
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