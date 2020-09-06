هل مجزءات الدواجن فاسدة؟.. الصحة الحيوانية تجيب

أثار تصدير مجزءات الدواجن التى أعلنتها وزارة الزراعة مؤخرا ضجة كبيرة، حيث يعتقد البعض أنها ستؤثر على السوق المحلى من ناحية، كما أنها تؤثر على صحة المواطنين من ناحية أخرى.

وفى هذا الصدد، يقول الدكتور عصام إبراهيم وكيل معهد صحة الحيوان بوزارة الزراعة، إن مجزءات الدواجن لا تؤثر على السوق المحلى لأنه سيتم تصنيعها وإعادة تصديرها طبقا لبيان وزارة الزراعة، ولا يتم تداولها بالأسواق المحلية .

وأضاف " إبراهيم" فى تصريحات ل " دوت الخليج "، أنه تم تحليل عينات مجزءات الدواجن المستوردة من الخارج وتم التأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، كما أنها خالية من متبقيات الكلور وجميع المواد الكيميائية الضارة.

وأشار إلي أن ماحدث من ضجة حول استيراد مجزءات الدواجن يرجع إلي أن لدينا اكتفاءا ذاتيا وإنتاجا محليا جيدا لذا لا نحتاج إلي الاستيراد من الخارج.

وصرح المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، في وقت سابق، بأن وزارة الزراعة تولي اهتماما كبيرا بصناعة الدواجن وتقدم لها كل الدعم باعتبارها مستقرة وتتجاوز استثماراتها 95 مليار جنيه وتوفر حوالى 4 ملايين فرصة عمل وتسد فجوة كبيرة في الغذاء البروتيني للمواطنين.

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وأضاف الصياد، أن الوزارة علقت استيراد الدواجن المجمدة حماية للإنتاج المحلى كما سعت لدى منظمة صحة الحيوان العالمية من أجل اعتماد مصر رسميا من الدول التي تعتمد نظام المنشآت الخالية من مرض إنفلونزا الطيور، الأمر الذي يؤدي إلى استعادة ريادتنا في تصدير الدواجن بالإضافة إلى التنسيق مع كافة الجهات في الدولة من أجل الاستعانة بالإنتاج المحلي بدلا من الاستيراد.

وبشأن ما أثير من لغط حول استيراد دواجن من الخارج يؤكد نائب وزير الزراعة انها شحنة ضئيلة جدا (2000) طن لأنها مستوردة بغرض التصنيع وإعادة التصدير للخارج ولا تدخل الى السوق المحلي وأن شروط الموافقة فيها ان يعاد تصديرها مباشرة دون دخولها الى السوق المحلي.

ومن ثمة لن تؤثر على السوق المحلي من قريب أو من بعيد.

