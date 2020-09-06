سقوط طفلة من الطابق السادس بعقار فى الإسكندرية

تلقى قسم شرطة أول المنتزه، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد سقوط طفلة من عقار بشارع إدفينا بمنطقة الرأس السوداء وتوفيت، وانتقل ضباط قسم شرطة المنتزه أول إلى موقع الحادث.

وتبين من الفحص وجود جثة الطفلة "فيروز.م" 5 سنوات، مسجاة على ظهرها أمام العقار سكنها وبها كسور وجروح بمختلف أنحاء الجسم.

وأكدت أسرتها فى التحقيقات أنه أثناء لهو الطفلة بشرفة الشقة سكنهم بالطابق السادس بالعقار المشار إليه اختل توازنها وسقطت في الشارع، ولم يتهموا أحدا بالتسبب في الحادث.

وجرى نقل الجثة لمشرحة الإسعاف، وتحرر المحضر إدارى قسم شرطة أول المنتزه.

وأمر المستشار أشرف المغربي، المحامي العام لنيابات المنتزه، بتشريح الجثة، وتفريغ كاميرات المراقبة بموقع الحادث، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.