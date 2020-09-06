إنفوجراف.. ضوابط امتحانات القبول بمدارس المتفوقين

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ووضعت التعليم، وفق بيان رسمى، اختبارات ضمن إجراءات القبول لمدارس المتفوقين، ويستمر الامتحان الذى يعقد إلكترونيا من 13 إلى 16 سبتمبر، وتعلن النتيجة بموقع الوزارة.
وأكدت الوزارة، أنه لا يمكن التحويل لمدرسة أخرى بعد إجراء الاختبارات والتسكين بإحدى المدارس، ما يحعل على من يرغب فى تغيير المدرسة التى يتقدم عليها ضرورة التقدم بطلب قبل الاختبارات والتسكين.
تجربة مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بدأت عام 2011 كمنحة أمريكية للمتفوقين، وأنشأت وزارة التربية والتعليم 11 مدرسة بعدة محافظات، فالمناهج لا تعتمد على الكتاب المدرسى الموحد، وإنما تستهدف تخريج طالب يمتلك أدوات الإبداع والنقد.
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