شينخوا : حكاية شابة ألمانية اسمها «مصرية» .. أحبت شعب مصر وآثارها

وتقول شينخوا: "مصرية هى شابة ألمانية تبلغ من العمر 24 عاما، أسماها والدها بهذا الاسم نظرا لحبه لمصر وزياراته المتكررة للبلاد"، لتؤكد الفتاة عظيم محبتها لمصر، وتقول: "إننى حقا مغرمة بمصر، فأنا أحب الناس هنا والثقافة والشمس وكل شىء، فالجميع يبدون سعداء ويتسمون بالود".

وتؤكد الشابة الألمانية على الأمن والأمان اللذان تتمتع بهما مصر: "من هنا يمكننى القول أن زيارة مصر آمنة حقا، ولو حتى كنت بمفردك".

وأشارت وكالة الأنباء الرسمية الصينية، إلى أنه لأول مرة منذ حوالى ستة أشهر، شوهدت مجموعات من السياح فى مجمع معابد الكرنك الشهير بالأقصر ووسط أعمدته العملاقة، التى يعود تاريخها إلى آلاف السنين.

ومن بين من التقتهم "شينخوا"، كان شاب هولندى يدعى أنطونى، جاء بين أوائل الزوار الأجانب للأقصر بعد استئناف السياحة فى المدينة، رغم أنه كان فى مصر لبضعة أيام زار خلالها الإسكندرية والقاهرة قبل التوجه إلى الأقصر.

ويؤكد أنطونى: "أشعر أن الناس هنا سعداء للغاية برؤية عودة السياح إلى مصر.. أعلم أنه وقت صعب للغاية بالنسبة لمصر وآمل حقا أن يعود السياح لأن هناك الكثير لرؤيته هنا".

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كذلك، السائح السويسرى دانيال، 46 عاما، الذى أكد أنها ليست المرة الأولى التى يزور فيها مصر، معربًا عن سعادته البالغة بالعودة لزيارة الأقصر من جديد، وموضحًا كيف أن "السلطات هنا تبذل قصارى جهدها لضمان سلامتنا والأوضاع هنا آمنة تماما، إننى أشجع الجميع على القدوم إلى مصر وزيارة الأقصر".

وأشارت الوكالة إلى خطة مسؤولى الأقصر لتطبيق خطة التعايش التى تتبعها الحكومة المصرية للحفاظ على الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، مع استئناف الأنشطة الاقتصادية، مؤكدة أن مصر حققت نجاحات قياسية بارزة فى مجال السياحة خلال الآونة الآخيرة، إذ سجلت عائدات السياحة فى البلاد 13 مليار دولار أمريكى فى العام 2019.

وقال محافظ الأقصر مصطفى ألهم: "إن قطاع السياحة بالأقصر تضرر كثيرا بسبب أزمة فيروس كورونا، ونحن تستأنف حاليا حركة السياحة بالمحافظة وفقا للإجراءات الوقائية التى وضعتها وزارة الصحة والسكان"، متوقعًا انتعاش حركة السياحة بالمحافظة خلال الشهور القليلة القادمة، خاصه مع بداية الموسم السياحى الشتوى الجديد بداية شهر أكتوبر المقبل.

ويطمأن عوض بشرى، 43 عاما، صاحب أحد محال بيع الهدايا التذكارية، إلى مسألة استئناف السياحة فى الأقصر بعد ستة أشهر من التوقف، مؤكدًا أن ذلك "هو بمثابة عيد لنا جميعا"، وأن هناك العديد من الحجوزات من قبل السياح الأجانب لزيارة الأقصر خلال موسم السياحة الشتوى.