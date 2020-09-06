بالانفوجراف.. للمرة الأولى مصر على الخريطة العالمية للموانئ الخضراء

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نشر مركز معلومات مجلس الوزراء إنفوجراف لفت خلاله إلى أن استراتيجية النقل البحرى المصرى 2030 تستهدف رفع التصنيف الدولى للموانئ البحرية المصرية، وتحويلها إلى موانئ خضراء تراعى البعد البيئى باستخدام مصادر الطاقة المتجددة، وأنه للمرة الأولى مصر على الخريطة العالمية للموانئ الخضراء بميناء شرق بورسعيد أول ميناء أخضر فى مصر.
وتدار تلك الموانئ بنظام BOT- اختصار البناء والتشغيل والتحويل- وهو نظام يتولى بموجبه القطاع الخاص تمويل وإنشاء مرفق خدمات عامة بدلًا من الحكومة، مقابل تشغيله والانتفاع بعوائده لمدة محددة تعود بعدها ملكية المرفق للدولة، وتتميز تلك الموانئ عن غيرها بتطبيق تكنولوجيا تقلل نسب التلوث وفق طبيعتها، ومساحات معزولة للصب غير النظيف للحد من آثاره البيئية الخطرة.
وكان المركز قد نشر انفوجراف سلط من خلاله الضوء على أن مصر استطاعت تحقيق تقدما ملحوظا فى مجال التعليم بأحدث تصنيف لوكالة US News حول أفضل الدول فى مستوى التعليم 2020.
وأوضح الانفوجراف أن مصر الـ3 عربيا والـ42 عالميا على مستوى التعليم وفقا تصنيف لوكالة US News 2020
الموانىء الخضراء
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