نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبر هاشتاج "من قلبى سلاما للخرطوم".. مصريون وعرب يتضامون مع السودان بسبب الفيضانات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر هشتاج من قلبي سلام للخرطوم في صباح اليوم، قائمة الأكثر تداولًا علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر وذلك تضامن معايا ضحايا الفيضانات، التي تشهدها السودان وتوفي علي آثرها 100 شخص وغرق 11 قرية.

وشارك الالاف من جميع انحاء الوطن العربي والإعلامين والصحفيين ورواد سيوشال الميديا، معبرين عن بالغ حزنهم وتضامنهم لما تشهده السودان من كوراث فيضانية.

وقال أحد الأشخاص عبر حسابه "إخواننا في ⁧‫#السودان‬⁩ يعانون من كارثة طبيعية حلت في ديارهم، نسأل الله أن يلطف بهم ويصلح بلادهم" مضيفًا آخر عبر الهشتاج "وفاة أكثر من 100 شخص وغرق 11 قرية حتى الآن بسبب فياضانات الخرطوم لكم الله وسط هذا النفاق السياسي الذي أغرق العالم العربي والإسلامي"

وغرد أحد الاشخاص عبر حسابه الشخصي "اللهم الطف بأهلنا في السودان" متابعا آخر "أللهم اكشف عن السودان كل بلوى، يا عالِم كل خفية، يا صارف كل بليّة، أغثهم، أدعوك دعاء من اشتدت به فاقته، وضعُفت قوته، وقلت حيلته، دعاء الغريق المضطر، اللهم ارحمهم وأغثهم، والطف بهم وتداركهم بإغاثتك، اللهم بك ملاذهم، اللهم أتوسل إليك ان تنجيهم وتلطف بهم"

واستكمل احد الاشخاص عبر حسابه "اللهم لطفك بإخوتنا في السودان اللهم حواليهم لا عليهم يا الله"وعبر آخر قلوبنا ودعواتنا مع أهلنا الكرام في بلد الخير والكرم السودان.

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وتضامن اخر قائلا "اللهم إحفظ السودان ‏وأهل السودان بحفظك" فيما شارك اخر "نتمنى من الجمعيات الخيرية الاسلامية والعربية والاعلام المماثل ومحطات الاخبار اعطاء السودان حقه في لفت الأنظار فالانسانية والعمل الانساني لا جنس ولا جنسية.. وليس له لون أو عقيدة أو نظام..‏ومهما مرضت ووهنت انسانيتنا.. فانها لن تموت.

وشهدت السودان فيضانات وصلت الي السيول تسببت في وفاة العشرات، وهدم آلاف المنازل، سارعت الدولة المصرية، لدعمها، بالتنسيق مع جهود الإغاثة الإنسانية اللازمة لمواجهة تداعيات تلك الفيضانات.

وأعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن تضامنه مع الشعب السوداني جراء السيول والفيضانات التي تجتاح السودان الشقيق.

وتابع "السيسي" عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك": "نتضامن مع أشقاءنا السودانيين حكومة وشعبًا جراء السيول والفيضانات التي تجتاح البلاد، التي أدت إلى خسائر مفجعة في الأفراد والممتلكات".

وأكد الرئيس، استعداد مصر الدائم لتقديم كل سبل الدعم لأشقاءنا السودانيين في هذه الفترة الدقيقة للتعامل مع آثار الفيضانات، داعيًا المولى عز وجل بالشفاء العاجل للجرحى وأن يلهم أسر الضحايا في السودان الشقيق الصبر والسلوان.