النشرة المرورية : فتح جميع الطرق السريعة خارج المحافظات

قال محمد صابر، مراسل الراديو 9090 فى وزارة الداخلية، إن معدلات السير اليوم تراوحت بين 60 إلى 65 %، مشيرا إلى أن كافة الطرق السريعة خارج المحافظات تم فتحها بالكامل، بعد غلقها بسبب سوء الأحوال الجوية، مع نشر الخدمات المرورية لمواجهة أى أعطال أو مشاكل تواجه قائدى السيارات على هذه الطرق.





وأوضح صابر، خلال مداخلة هاتفية، فى حلقة اليوم الأحد، من برنامج "افصل واسمع"، المذاع على الراديو 9090، والذى تقدمه الإعلامية شيماء حافظ، أن إدارة المرور وضعت علامات إرشادية، وكثفت انتشار الخدمات، بسبب بعض الأعمال أعلى منطقة الكنيّسة، وأعلى منطقة الأوتوستراد، وأعلى منطقة بشتيل، وأعلى منطقة الوراق.

وتابع أن هناك تأثير إيجابى فى الإسكندرية نتيحة لتشغيل محور المحمودية، الذى ساهم فى تسهيل نقل الحركة المروية من شرق إلى غرب الإسكندرية، مشيرا إلى أن محافظة بورسعيد تشهد بعض الأحجام فى شارع سعد زغلول المتجه إلى ميدان المنشية.

وأضاف أن باقى المحافظات الحركة المرورية فيها مرضية تماما، وكذلك محافظات الوجه القبلى.

ولفت إلى أن محور الأوتوستراد فى منطقة صقر قريش يشهد بعض الأحجام، ويكون طريق الكورنيش أفضل حالا، ويمكن استخدامه بديلا عنه فى هذا التوقيت.

وفى محافظة القاهرة، أشار إلى أن القادم من وسط المدينة يسلك نفق الأزهر، كما أن محور جوزيف تيتو يشهد بعض الأعمال، وينصح للقادم منه أن يسلك طريق جسر السويس.

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وأوضح أن هناك كسر ماسورة مياه فى مطلع كوبرى أحمد سعيد، بشارع رمسيس، وتم تبليغ غرفة العمليات بمحافظة القاهرة، وشفط المياه ونشر الخدمات المرورية ورفع المياه بالشفاطات، وعمليات الإصلاحات قائمة الآن.

وتابع أنه يفضل سلوك كوبرى أكتوبر، بديلا عن المسطح الأرضى بشارع أحمد سعيد، للمتجه شرقا بمحافظة القاهرة.

وألمح إلى أن الحركة المروية فى محافظة الجيزة، تشهد فقط بعض الأحجام فى شارع مراد للقادم من الدقى، ومتجه إلى فيصل والهرم، وبالتالى يفضل استخدام شارع السودان وشارع الجامعة، موضحا أن باقى الحركة المروية فى مختلف المحافظات مرضية تماما.