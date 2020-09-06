نبيلة مكرم : مصر تشهد نهضة تعليمية حقيقية

وبحسب بيان نشرته الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء، عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الأحد، رحب الدكتور خالد عبدالغفار، بالسفيرة نبيلة مكرم، والحضور، مؤكدًا أن وزارة الهجرة نجحت فى ربط شباب الدارسين بالخارج وعلماء مصر بالوطن، مضيفًا أن شباب مصر من الحضور هم سفراؤنا لنقل الإنجاز الذى تحقق فى فترة وجيزة.

وتابع عبدالغفار، أن الطلبة المصريين بالخارج من أبناء الأسر المصرية، وعددهم حوالى 30 ألف طالب حول العالم، يمكن أن يدرسوا فى مؤسسات مصرية، ولهذا سعت الدولة لإنشاء جامعات مصرية متقدمة بالتعاون مع جامعات عالمية.

وتابع: "وجودنا اليوم تلبية لمبادرة وزارة الهجرة شباب مصر الدارسين بالخارج، لتعريف أبنائنا الحضور اليوم بما نوفره من خدمات تعليمية متطورة لا تقل كفاءة وتطورا عن مثيلاتها بالخارج، حيث تعمل الجامعة على وضع خطط ومناهج وفق أحدث الأساليب العالمية، لتخريج جيل كفء ومتسلح بأحدث الخبرات تلبية لاحتياجات سوق العمل".

من جانبها، أعربت السفيرة نبيلة مكرم، عن فخرها بهذا الصرح الكبير، الذى يؤكد أن الدولة تستثمر فى بناء الإنسان، بجانب ضمان الأمن والأمان والاهتمام بقطاعى التعليم والصحة.

وقالت مكرم: "إننا نعمل على الترويج لجهود الدولة المصرية بين كل الشرائح من علماء وخبراء وعمالة وأبناء الجيلين، وكذلك الدارسين بالخارج".

وأكدت وزيرة الهجرة، أن مصر تشهد طفرة كبيرة فى شتى المجالات، مضيفة: "نسعى لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالترويج للنهضة التعليمية، بما يضمن احتضان الطلبة المصريين والحفاظ على عاداتنا وتقاليدنا، وعدم شعور أبنائنا بالاغتراب أو تأثر الهوية المصرية".

Advertisements

وتابعت: "شباب الدارسين بالخارج قادمون من عدة دول حول العالم، ولذلك فإننا حريصون على تعريفهم بما تقوم به الدولة المصرية على جميع الأصعدة، لينقلوا بنفسهم ما تشهده مصر من نهضة حقيقية، لينقل الشباب الصورة الحقيقية لمصر الحديثة ونهضتها القوية".

وأضافت أنه سيتم التنسيق مع وزارة التعليم العالى، لاستقبال الراغبين من شباب الدارسين بالخارج للدراسة بالجامعات الأهلية التى تم إطلاقها.

وفى ختام حديثها، تقدمت وزيرة الهجرة، بالشكر لكل القائمين بالعمل على الانتهاء من هذا الصرح العملاق، حتى يخرج بهذه الصورة المشرفة التى تليق بالدولة المصرية.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف حيدر رئيس جامعة الجلالة، أن هناك 16 عضوًا من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة من خبرائنا بالخارج، وهو ما وصفه الوزيران بأنه إضافة وإثراء لهذه الجامعات المصرية بجوار الخبراء الأكاديميين من الداخل.

جدير بالذكر أن الدكتور أيمن مسلم، أستاذ ورئيس قسم الهندسة بجامعة كاليفورنيا بالولايات المتحدة، وأحد خبراء مصر بالخارج، شارك فى هذا الاجتماع، وتحدث عن انضمام العلماء والخبراء المصريين بالخارج لهيئة التدريس بهذه الجامعات المصرية الجديدة.