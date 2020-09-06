لميس جابر : مصر اتخذت 4 إجراءات مشددة لمنع انتشار الطاعون فى عهد محمد على

وعن الإجراءات التى اتخذها محمد على، لمواجهة الطاعون وقتها، قالت جابر، خلال تقديمها برنامج "خمسينة شاى" عبر الراديو 9090: "تم إقامة حجر صحى فى الجيزة، وتحديد دخول السفن، وتبخير الرسائل بالخل والكبريت لقتل أى ميكروب أو فيروس، كما تم تبخير المنازل والمجالس".

وتابعت: "العناية بالصحة العامة فى عهد محمد على كانت من أهم الأولويات، خصوصًا بعدما ضرب الطاعون مصر فى 1816".

وأوضحت أنها تستعرض تاريخ الأوبئة فى مصر، من أجل نشر الوعى لدى المواطنين والوقاية من فيروس كورونا، والذى انتشر فى العالم أجمع.