لميس جابر: 100 جلدة عقوبة عدم الإبلاغ عن مرضى الطاعون أثناء الحملة الفرنسية

وأوضحت جابر، خلال تقديمها برنامج "خمسينة شاى" عبر الراديو 9090، أن المرض بدأ فى الانتشار بمصر عقب عودة نابليون بونابرت من الشام وارتكابه مذبحة الشام الشهيرة.
وأشارت إلى أن علماء الحملة الفرنسية، بدأوا فى تنفيذ بعض التعليمات لمنع انتشار المرض، ومنها منع دفن الموتى بالمقابر القربية بالقاهرة، ونشر الملابس بعد غسلها أعلى المنازل، وتبخير المنازل، والإبلاغ عن المرضى.
وعن عقوبة عدم الإبلاغ عن المرضى قالت جابر: "الفرنسيون كانوا يعاقبون من لا يبلغ عن المرضى بالجلد 100 جلدة"، كما راقب مشاريخ الحارات التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية.
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