صور .. الهيئة العامة للأرصاد الجوية تجدد شهادات الأيزو الدولية

تمكنت الهيئة العامة المصرية للأرصاد الجوية للعام الثالث على التوالى، من الحصول على تجديد شهادات الأيزو، بتحقيق المتطلبات القياسية للمواصفات الدولية فى كل من نظام إدارة الجودة (ISO 9001:2015) ونظام إدارة البيئة (ISO 14001:2015) ونظام إدارة السلامة والصحة المهنية (ISO 45001:2018) والذى تم بواسطة وفد من الشركة المانحة العالمية ISO Global.





جاء ذلك فى إطار الحرص على مواكبة نظم الإدارة الحديثة فضلاً عن سعى الهيئة الدائم نحو تحقيق متطلبات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) والمنظمة الدولية للطيران المدنى (ICAO).

وهنأ الطيار محمد منار، وزير الطيران المدنى، الملاح هشام طاحون، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية وجميع العاملين بالهيئة على تجديد هذه الشهادات مثمناً دور الهيئة خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن هذا الاجتياز يؤكد النجاح المشرف والمجهود الكبير الذى يبذله فريق العمل من أبناء قطاع الطيران المدنى.

وأكد الوزير على اهتمام وزارة الطيران المدنى وكافة الشركات والهيئات التابعة لها بالحصول على مثل هذه الشهادات الدولية التى تعكس مستوى الأداء المتميز وتطبيق المقاييس العالمية فى كافة أنشطة الطيران المدنى، مشددًا أن الوزارة تحرص دائمًا على السير قدما نحو التقدم والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وكذا الاهتمام بتطوير العاملين وتنمية مهاراتهم لمواصلة تطبيق أفضل الممارسات العالمية بما يتماشى مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر المستقبلية 2030.

من جانبه صرح الملاح هشام طاحون، رئيس الهيئة، أن اجتياز المراجعات الدولية جاء بعد التأكد من تطبيق أعلى القياسات الدولية فى مجالات: توقعات الطقس والطيران والتنبؤات البحرية، ومراقبة الغلاف الجوى، وصيانة ومعايرة أجهزة الأرصاد الجوية، وتدريب واعتماد خبراء ومراقبى الأرصاد الجوية، وكذا مجالات البحث العلمى، والتفتيش الفنى والمالى والإدارى ، فضلاً عن التعاون المحلى والإقليمى والدولى للأرصاد الجوية والبث وتبادل وتوزيع معلومات الأرصاد الجوية.

جدير بالذكر أن هذه الشهادة منحت من قبل شركة ISO Global العالمية مقرها دبى الإمارات العربية المتحدة، بناءً على التوصيات الصادرة من المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومنظمة الطيران المدنى الدولية "الإيكاو" المتعلقة بتطبيق نظام الجودة على أنظمة الأرصاد الجوية.