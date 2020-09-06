مرصد الكهرباء: 16 ألف ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل اليوم

ذكر مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج، اليوم /الأحد/، بلغت 16 ألف ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم أمس خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.
وتوقع المرصد - في نشرته اليومية - أن يبلغ الحمل الأقصى اليوم 31 ألف ميجاوات مقابل 30 ألفا و300 ميجاوات أمس، مشيرا إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 23 ألفا و630 ميجاوات.
ومن جهته، نوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى الثانية ظهرا، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف، وعلى رأسها الترشيد، وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية، حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.
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