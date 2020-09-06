وأكد الوزير اهتمام وزارة الطيران المدنى وجميع الشركات والهيئات التابعة لها بالحصول على مثل هذه الشهادات الدولية التى تعكس مستوى الأداء المتميز وتطبيق المقاييس العالمية فى جميع أنشطة الطيران المدنى.
كما أكد أن الوزارة تحرص دائما على السير قدما نحو التقدم والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وكذا الاهتمام بتطوير العاملين وتنمية مهاراتهم لمواصلة تطبيق أفضل الممارسات العالمية بما يتماشى مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر المستقبلية 2030
من جانبه، صرح الملاح هشام طاحون، رئيس الهيئة، بأن اجتياز المراجعات الدولية جاء بعد التأكد من تطبيق أعلى القياسات الدولية فى مجالات "توقعات الطقس والطيران والتنبؤات البحرية، ومراقبة الغلاف الجوي، وصيانة ومعايرة أجهزة الأرصاد الجوية، وتدريب واعتماد خبراء ومراقبى الأرصاد الجوية وكذا مجالات البحث العلمي، والتفتيش الفني والمالي والإداري"، فضلًا عن التعاون المحلى والإقليمى والدولي للأرصاد الجوية والبث وتبادل وتوزيع معلومات الأرصاد الجوية.
جدير بالذكر أن هذه الشهادة منحت من قبل شركة ISO Global العالمية مقرها دبى الإمارات العربية المتحدة، وبناءً على التوصيات الصادرة عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومنظمة الطيران المدنى الدولية (الايكاو) المتعلقة بتطبيق نظام الجودة على أنظمة الأرصاد الجوية.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر للعام الثالث على التوالي.. هيئة الأرصاد الجوية تجدد شهادات الآيزو الدولية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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