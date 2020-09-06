للعام الثالث على التوالي.. هيئة الأرصاد الجوية تجدد شهادات الآيزو الدولية

حصلت الهيئة العامة المصرية للأرصاد الجوية للعام الثالث على التوالى على تجديد شهادات الآيزو بتحقيق المتطلبات القياسية للمواصفات الدولية فى كل من نظام إدارة الجودة (ISO 9001:2015) ونظام إدارة البيئة (ISO 14001:2015) ونظام إدارة السلامة والصحة المهنية (ISO 45001:2018)، والذى تم بواسطة وفد من الشركة المانحة العالمية ISO Global، وذلك فى إطار الحرص على مواكبة نظم الإدارة الحديثة فضلًا عن سعي الهيئة الدائم نحو تحقيق متطلبات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) والمنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO).

وهنأ الطيار محمد منار، وزير الطيران المدنى، الملاح هشام طاحون، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وجميع العاملين بالهيئة على تجديد هذه الشهادات، مثمنًا دور الهيئة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن هذا الاجتياز يشير إلى النجاح المشرف والمجهود الكبير الذي يبذله فريق العمل من أبناء قطاع الطيران المدنى.

وأكد الوزير اهتمام وزارة الطيران المدنى وجميع الشركات والهيئات التابعة لها بالحصول على مثل هذه الشهادات الدولية التى تعكس مستوى الأداء المتميز وتطبيق المقاييس العالمية فى جميع أنشطة الطيران المدنى.



كما أكد أن الوزارة تحرص دائما على السير قدما نحو التقدم والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وكذا الاهتمام بتطوير العاملين وتنمية مهاراتهم لمواصلة تطبيق أفضل الممارسات العالمية بما يتماشى مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر المستقبلية 2030‪



من جانبه، صرح الملاح هشام طاحون، رئيس الهيئة، بأن اجتياز المراجعات الدولية جاء بعد التأكد من تطبيق أعلى القياسات الدولية فى مجالات "توقعات الطقس والطيران والتنبؤات البحرية، ومراقبة الغلاف الجوي، وصيانة ومعايرة أجهزة الأرصاد الجوية، وتدريب واعتماد خبراء ومراقبى الأرصاد الجوية وكذا مجالات البحث العلمي، والتفتيش الفني والمالي والإداري"، فضلًا عن التعاون المحلى والإقليمى والدولي للأرصاد الجوية والبث وتبادل وتوزيع معلومات الأرصاد الجوية.

جدير بالذكر أن هذه الشهادة منحت من قبل شركة ISO Global العالمية مقرها دبى الإمارات العربية المتحدة، وبناءً على التوصيات الصادرة عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومنظمة الطيران المدنى الدولية (الايكاو) المتعلقة بتطبيق نظام الجودة على أنظمة الأرصاد الجوية.