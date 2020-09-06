المنتدى الرقمى يدعو لتبني ميثاق شرف للإعلاميين والصحفيين العرب لمواجهة التطبيع

أجمع المشاركون في المنتدى الرقمي "الاعلاميون والصحفيون العرب في مواجهة التطبيع"، الذي نظمه معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي بالشراكة مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين على الرفض القاطع للتطبيع باعتباره طعنة في خاصرة فلسطين والأمة العربية ويشكل أخطر أنواع العلاقات مع دولة الاحتلال الاستعماري الصهيوني، لأنه يكرس الاعتراف بشرعيتها كدولة يهودية ويعترف بروايتها المزيفة للصراع والحق بالأرض ويتنكر لحقوق الشعب الفلسطينية التاريخية والمشروعة.

ودعا المشاركون في المنتدى الاتحاد العام للصحفيين العرب لتبني ميثاق شرف يجرم التطبيع ويؤكد الالتزام بدعم القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للعرب

وأكد المنتدى على ضرورة العمل لبناء استراتيجية فلسطينية وعربية شاملة للمقاطعة ومناهضة الاحتلال والتطبيع، تقوم على رؤية متكاملة وممنهجة، موضوعية ومهنية، تحشد وتكسب كل القوى والطاقات والجهود العربية بعيدا عن تأثيرات وتدخلات المحاور الإقليمية، وبما يمكن من بناء محتوى معرفي اعلامي غني ومتماسك ومتعدد الأشكال والأساليب باستخدام التقنيات الحديثة ومختلف اللغات، ليستطيع التأثير بالرأي العام العربي والإسلامي والعالمي، ومواجهة الرواية الصهيونية ومحاولات التشويه والاختراق ومحاولات كي الوعي وهندسة العقول التي تقوم بها وحدات السايبر الصهيونية التي تديرها الاستخبارات الإسرائيل ولمواجهة الاستراتيجيات الإعلامية الصهيونية.

كان مدير عام معهد فلسطين لأبحاث الامن القومي الدكتور نايف جراد ونقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر، افتتحا المنتدى الذي جرت أعماله على جلستين، بمشاركة حشد واسع من اعلاميين وصحفيين وأكاديميين وباحثين عرب يمثلون مصر والأردن والسعودية والكويت وتونس وليبيا والسودان وسوريا وفلسطين، كما حضرها عدد من كادر المعهد والمهتمين.

وتحدث في الجلسة الاولى، د. احمد بن حسن الشهري، الكاتب والباحث في العلاقات الدولية، رئيس منتدى الخبرة السعودى، ودهيران أبا الخيل، عضو مجلس إدارة جمعية الصحفيين الكويتية، عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للصحفيين، ومحمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين المصريين، والدكتور سعيد عياد الباحث الفلسطيني المحاضر في جامعة بيت لحم، ونظرا لتعذر دخوله للندوة لأسباب تقنية أرسل مصطفى مقداد، نائب رئيس اتحاد الصحفيين السوريين، مدير تحرير جريدة الثورة، فيديو مسجلا بمداخلته، وأدار الجلسة الدكتور ياسر عبد الله، مدير وحدة الرصد والتوثيق في معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي.

وتحدث في الجلسة الثانية، محمد اللحام، رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحفيين الفلسطينيين، مسؤول الاعلام الرقمي في الاتحاد الدولي للصحافيين، وحنان المقوَّب، الإعلامية الليبية ومقدمة البرامج التلفزيونية، الحائزة على جائزة " أفضل محاورة تلفزيونية " في "اوسكار ليبيا"، وخالد القضاة، عضو نقابة الصحافيين الأردنيين، سكرتير تحرير صحيفة الرأي ومدير مركز الراي للتدريب الإعلامي، والبشير الجويني، الدبلوماسي التونسي السابق والباحث في العلاقات الدولية، وفايز عبد الله، الصحفي السوداني المختص في الشؤون السياسية، وتولى إدارة الجلسة اياد بندر الباحث في معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي.

وعقب على مداخلات المشاركين الرئيسيين كل من جمال العبادي ود. حسين رداد، وهبة بيضون، وتولى عبد الله الزماري إدارة الجانب الفني التقني للندوة.

وفي الختام لخص الدكتور نايف جراد مدير عام معهد فلسطين مخرجات الندوة، مؤكدا اجماع الاعلاميين والصحفيين العرب المشاركين في المنتدى على المسائل التالية:

1. رفض كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني المغتصب لفلسطين باعتبارها تشكل طعنة في خاصرة الشعب الفلسطيني وكفاحه العادل والمشروع، كما تشكل طعنة للأمة العربية وخروجا عن قرارات القمم العربية ومبادرة السلام العربية.

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2. التأكيد على البعد القومي للصراع مع الاحتلال الاستعماري الصهيوني لفلسطين واعتبار القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للعرب والمسلمين، وتثمين المواقف العربية الداعمة لفلسطين والتأكيد على ضرورة استمرار هذا الدعم لتعزيز الصمود الفلسطيني في مواجهة محاولات تصفية القضية الفلسطينية، المعبر عنها بصفقة القرن ومخطط الضم والتطبيع.

3. توجيه تحية اجلال واكبار للشهداء العرب من مختلف الأقطار، الذين امتزجت دماؤهم بتراب فلسطين عبر التاريخ، وتثمين الموقف الشعبي في مختلف الأقطار العربية المناهض والرافض للتطبيع، والمؤيد لكفاح الشعب الفلسطيني من أجل حريته وقيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

4. دعم الموقف الفلسطيني الرافض لصفقة القرن والضم والتطبيع، وتقدير الجهود المبذولة لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية مع التأكيد على ضرورة تجاوز الانقسام وتعزيز الوحدة على أساس استراتيجية شاملة على كافة الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تعزز الصمود الفلسطيني والكفاح والمقاومة الشعبية في مواجهة الاحتلال والمخططات التصفوية المعادية.

5. دعوة الاتحاد العام للصحفيين العرب لتبني ميثاق شرف يجرم ويحظر التطبيع النقابي والمهني والشخصي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقة المطبعين والتصدي لخطاب التطبيع.

6. العمل لتضافر جهود الإعلاميين والصحفيين الفلسطينيين والعرب لرفع مستوى المعرفة والوعي الجماهيري بقضية فلسطين والكفاح التحرري والقضايا العربية العادلة وخاصة لدى الأجيال الشابة، من أجل مواجهة التطبيع الرقمي وتحصينها من الاختراقات والغزو الثقافي.

7. دعوة المفكرين والباحثين والإعلاميين العرب للاهتمام بالمفاهيم والمصطلحات المستخدمة والعمل على وضع دليل ارشادي للاهتداء به في فهم واستخدام المصطلحات والمفاهيم والرد على التشويهات التي يقوم بها ويكرسها الاعلام الصهيوني.

8. الاهتمام باستثمار التقنيات الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي، وتفعيل الوسائل والمنصات الإعلامية والدبلوماسية الرقمية باستخدام اللغات العالمية الحية وبخطاب يتناسب والجمهور والفئات المستهدفة في مختلف الأقطار، من أجل التعريف بالقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني ونضاله العادل ومواجهة الاستراتيجيات الإعلامية الصهيونية وفضح وتعرية الصورة التي تروج لدولة الاحتلال.

9. العمل على تطوير المحتوى الإعلامي وأشكال الإنتاج والمعرفة واستثمار الفيديو والأفلام القصيرة والدراما وغيرها من الاعمال الإعلامية والفنية من أجل رفع مستوى الوعي الجماهيري والحث على روح الكفاح والمقاومة.