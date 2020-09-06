رئيس الوزراء يتابع جهود إغاثة السودان.. 184 طنا و3000 كرتونة منتجات ومواد غذائية مختلفة

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود الإغاثة العاجلة التي قدمتها وزارة التضامن الاجتماعي، والجمعيات الأهلية لدعم الأشقاء في جمهورية السودان، في إطار تضامن مصر مع أشقائنا هناك؛ لمواجهة السيول والفيضانات التي تجتاح مناطق مختلفة بالسودان.

أكد رئيس مجلس الوزراء، حرص الحكومة على تقديم كل سُبل الدعم الممكنة لجمهورية السودان الشقيقة، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال هذه الفترة العصيبة التي تمر بها؛ من أجل التعامل مع آثار السيول والفيضانات التي تعرضت لها البلاد مؤخرًا، وذلك في إطار التعاون المستمر بين مصر وشقيقتها السودان، وكذلك في ظل الحرص الدائم على تعزيز العلاقات والروابط بين البلدين.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي، عن أمله في أن تتخطى جمهورية السودان الشقيقة هذه الأزمة سريعًا، لاستكمال مسيرة التنمية، ومشروعات التعاون المشتركة بين البلدين في مختلف القطاعات والمجالات.

وأوضحت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه في ضوء الاهتمام الذي تُوليه الدولة لدعم الأشقاء في شمال السودان لتخطي هذه المحنة، قامت الوزارة، من خلال التنسيق والتعاون مع منظمات المجتمع المدني المتمثلة في عدد من الجمعيات الأهلية، بتقديم العديد من مساعدات الإغاثة العاجلة، والتي تمثلت في 184 طنًا من المنتجات الغذائية شملت الدقيق، والأرز، والمكرونة، والسكر، إلى جانب 3000 كرتونة مواد غذائية مختلفة، بالإضافة إلى 100 خيمة بوزن 4 أطنان.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى حرص الجمعيات الأهلية على المساهمة في تقديم العون والمساعدات للأشقاء في جمهورية السودان، منوهة إلى أن الجمعيات المشاركة هي الهلال الأحمر المصري، ومؤسسة مصر الخير، وجمعية رسالة، وجمعية مصطفى محمود، وبنك الطعام المصري، وجمعية الأورمان، والجمعية الشرعية، وجمعية البر والتقوى، مشيدة بهذا التحرك الإيجابي من جانب الجمعيات الأهلية، وكافة منظمات المجتمع المدني.