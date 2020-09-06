بإستخدام الذخيرة الحية .. رئيس الأركان يشهد مشروعا تكتيكيا بالجيش الثاني

شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى "بجنود" الذى تنفذه إحدى وحدات الجيش الثانى الميدانى بإستخدام الذخيرة الحية.

وأظهر المشروع المستوى الراقي الذى وصلت إليه العناصر المشاركة من مهارات ميدانية وقتالية عالية وإستخدام أحدث نظم التحكم والتوجية لمختلف الأسلحة والمعدات ، والسرعة في إكتشاف وتحديد الأهداف الميدانية والتعامل معها.

ونقل الفريق محمد فريد تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لمقاتلى الجيش الثانى الميدانى مشيدًا بمستوى التدريب الجاد والأداء المتميز للعناصر المشاركة فى المشروع

وأكد الفريق محمد فريد على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الوصول بالوحدات والتشكيلات الى أعلى مستويات الكفاءة والإستعداد القتالى العالى .

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وناقش الفريق محمد فريد عدد من القادة والضباط المشاركين بالمشروع فى إسلوب تنفيذهم للمهام والواجبات المكلفين بها ، وقام بفرض عدد من المواقف التكتيكية المفاجئة للتأكد من قدراتهم على إتخاذ القرار السليم لمواجهة التغيرات المختلفة أثناء إدارة العمليات .

يأتى ذلك استمرارًا لتنفيذ خطة القوات المسلحة السنوية للتدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة .

حضر المشروع عدد من قادة القوات المسلحة .