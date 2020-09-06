نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع تكتيكي لإحدى وحدات الجيش الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود الذي تنفذه إحدى وحدات الجيش الثاني الميداني باستخدام الذخيرة الحية.

ويأتي ذلك استمرارًا لتنفيذ خطة القوات المسلحة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

وأظهر المشروع المستوى الراقي الذي وصلت إليه العناصر المشاركة من مهارات ميدانية وقتالية عالية واستخدام أحدث نظم التحكم والتوجية لمختلف الأسلحة والمعدات، والسرعة في إكتشاف وتحديد الأهداف الميدانية والتعامل معها.

Advertisements

ونقل الفريق محمد فريد تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لمقاتلي الجيش الثاني الميداني مشيدًا بمستوى التدريب الجاد والأداء المتميز للعناصر المشاركة في المشروع، مؤكدًا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الوصول بالوحدات والتشكيلات إلى أعلى مستويات الكفاءة والاستعداد القتالى العالي.

وناقش الفريق محمد فريد، عددًا من القادة والضباط المشاركين بالمشروع في أسلوب تنفيذهم للمهام والواجبات المكلفين بها، وقام بفرض عدد من المواقف التكتيكية المفاجئة للتأكد من قدراتهم على اتخاذ القرار السليم لمواجهة التغيرات المختلفة أثناء إدارة العمليات.

حضر المشروع عدد من قادة القوات المسلحة.