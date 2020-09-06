نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس حي الهرم يقود حملة لرفع المخلفات وترميم الطرق بهضبة الأهرام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قاد اللواء خالد عصر رئيس حي الهرم، بحملة مكبرة لرفع كفاءة منطقة هضبة الأهرام، بناءً على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وقال اللواء خالد عصر رئيس حي الهرم، إن الحملة شملت رفع التراكمات والمخلفات بالشوارع والأراضي الفضاء، بهدف تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، وترميم بعض الطرق وإعادة الشئ لأصله مرة أخرى.

وأثناء المرور اليومي لرئيس حي الهرم لقطاع هضبة الأهرام تم عمل الآتي:-

- رفع مخلفات ونظافة القطعة (٣٩٥ ) منطقة (ط).

- رفع مخلفات ونظافة القطعة (٣٩٨) منطقة( ط).

- رفع مخلفات ونظافة القطعة (٢٢٤) منطقة( ح).

- تجريد ورفع الأتربة أمام مدرسة كونتنتال.

- رفع مخلفات ونظافة القطعة(٣٠٣) منطقة(ح).

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- تجريد ورفع الأتربة وإعادة الشئ لاصله بشارع الجيش وترميم الطرق بالاسفلت.

محافظ الجيزة يتفقد اعمال تطوير شارع برادة بجنوب الجيزة وموقف وممشي المريوطية

حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على متابعة خطط الرصف والتطوير الجاري تنفيذها بالعديد من قطاعات المحافظة، للوقوف علي نسب التنفيذ والتأكد من الالتزام في تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنيه المحددة.

وتفقد محافظ الجيزة اعمال تطوير شارع براده بحي جنوب الجيزة، والذي يعد احد المتفرعات الحيوية المؤدية الي ميدان الجيزة وشارع الاهرام حيث جاري ازاله تعديات المحال والمنشأت التجارية علي جانبي الشارع ورفع كفاءة طبقه الرصف وأرصفة المشاة وأعمدة الانارة بالشارع، وذلك في اطار تنفيذ خطه محافظة الجيزة لتطوير المحاور المرورية ومتفرعاتهم لتسهيل الحركة المرورية.

كما تفقد المحافظ أعمال إنشاء موقف المريوطية الحضارى والذى تم انشاؤه أعلى القطاع الذى تم تغطيته بمسار ترعه المريوطية حيث يستهدف المشروع حل المشكلة المرورية المزمنة بتلك المنطقة ونقل موقف سيارات الميكروباص والسرفيس العشوائى المتواجد بمدخل الطريق باتجاه شارع الاهرام بعيدا عن نهر الطريق.

وتفقد راشد اعمال استكمال ممشي المريوطية الحضاري، موجهاً بسرعه الانتهاء من القطاعات المتبقية للكورنيش للبدء فى انشاء وطرح وسائل ترفيهية للمواطنين بطول مسار التطوير كوحدات طعام متنقله وعربات مشروبات للشباب وغيرها من الانشطة التى يمكن اقامتها لتحقيق عائد استثمارى للمشروع وتوفير اماكن ترفيهه للمواطنين بدون التأثير على الحركة المرورية.

الجوله التي قام بها محافظ الجيزة، رافقه خلالها اللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة ورئيس جهاز التفتيش ورئيس هيئة النظافه ورؤساء أحياء جنوب الجيزة والهرم والطالبية.

وفي نفس الاطار تابع المحافظ المجهودات الجاري تنفيذها لرصف طريق ابوغالب بمركز منشأة القناطر حيث جارى وضع طبقة الاسفلت الثانية لطريق محطة ابوغالب من كوبري مشروع ناصر وحتى مدرسة أبوغالب الثانويه الزراعيه بطول 2كم وعرض 7م لتسهيل الحركة المرورية.