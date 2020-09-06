نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. السيسي يناقش الخطة الاستراتيجية للنهوض بالمحاصيل الزراعية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الموارد المائية والري، والتموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، ورئيس مركز البحوث الزراعية. وتناول الاجتماع استعراض الخطة الاستراتيجية الخاصة بالنهوض بالمحاصيل الزراعية والإنتاج الزراعي على مستوى الجمهورية ووجه الرئيس السيسي، بتعظيم المميزات التفضيلية التي يتمتع بها القطاع الزراعي في مصر وشدد على بلورة برامج قومية لتوفير أفضل الحلول للتحديات التي تواجه قطاع الزراعة في مصر.

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