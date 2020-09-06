نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء يتابع جهود الإغاثة العاجلة لدعم الأشقاء بالسودان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاحد، علي متابعة جهود الإغاثة العاجلة التى قدمتها وزارة التضامن الاجتماعى، والجمعيات الأهلية لدعم الأشقاء فى جمهورية السودان، وذلك فى إطار تضامن مصر مع أشقائنا هناك؛ لمواجهة السيول والفيضانات التى تجتاح مناطق مختلفة بالسودان‪ ‬

وشدد رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على تقديم كل سُبل الدعم الممكنة لجمهورية السودان الشقيقة، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال هذه الفترة العصيبة التى تمر بها؛ من أجل التعامل مع آثار السيول والفيضانات التى تعرضت لها البلاد مؤخرًا، وذلك فى إطار التعاون المستمر بين مصر وشقيقتها السودان، وكذلك فى ظل الحرص الدائم على تعزيز العلاقات والروابط بين البلدين‪.‬

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولى عن أمله فى أن تتخطى جمهورية السودان الشقيقة هذه الأزمة سريعًا، لاستكمال مسيرة التنمية، ومشروعات التعاون المشتركة بين البلدين فى مختلف القطاعات والمجالات‪.‬

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وأوضحت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه فى ضوء الاهتمام الذى تُوليه الدولة لدعم الأشقاء فى شمال السودان لتخطى هذه المحنة، قامت الوزارة، من خلال التنسيق والتعاون مع منظمات المجتمع المدنى المتمثلة فى عدد من الجمعيات الأهلية، بتقديم العديد من مساعدات الإغاثة العاجلة، والتى تمثلت فى 184 طنًا من المنتجات الغذائية شملت الدقيق، والأرز، والمكرونة، والسكر، إلى جانب 3000 كرتونة مواد غذائية مختلفة، بالإضافة إلى 100 خيمة بوزن 4 أطنان‪.‬

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى حرص الجمعيات الأهلية على المساهمة فى تقديم العون والمساعدات للأشقاء فى جمهورية السودان، منوهة إلى أن الجمعيات المشاركة هى الهلال الأحمر المصرى، ومؤسسة مصر الخير، وجمعية رسالة، وجمعية مصطفى محمود، وبنك الطعام المصرى، وجمعية الأورمان، والجمعية الشرعية، وجمعية البر والتقوى، مشيدة بهذا التحرك الإيجابى من جانب الجمعيات الأهلية، وكافة منظمات المجتمع المدني

وفي سياق منفصل، عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعا مع الوزراء لمتابعة الجهود المبذولة من جانب مختلف الجهات المعنية لاستخدام الغاز الطبيعى كوقود بديل للسيارات والمركبات.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، خلال الاجتماع علي الدور المحورى لقطاع النقل فى إحداث التنمية الحضرية على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أنه يأخذ حاليا حيزا هاما من إهتمام ودعم القيادة السياسية والدولة المصرية، ويتمثل ذلك في المشاريع القومية المتعددة للطرق ولتطوير وسائل النقل المختلفة بهدف توفير وسائل نقل حضارية ورفع معدلات السيولة المرورية داخل المدن الرئيسية لما لذلك من مردود إقتصادي واجتماعي وبيئي وصحي إيجابي على المجتمع المصري والاقتصادي القومي بشكل عام.

وأضافت الوزيرة أن العوادم الصادرة من وسائل النقل في مصر تساهم بالنصيب الأكبر في تلوث الهواء خاصة بإقليم القاهرة الكبرى الذي يعاني من كثافة سكانية عالية أدت إلى حدوث كثافة مرورية عالية، وزيادة في أعداد المركبات عن الطاقة الإستيعابية للطرق، وكل هذا أدى في النهاية إلى تلوث الهواء بالعديد من الملوثات التي لها تأثيرات ضارة سواء على النظام البيئي المحيط أوالصحة العامة للمواطنين.

وأوضحت الوزيرة أنه طبقًا للدراسات وأعمال الرصد البيئي التابعة للوزارة على مدار العشرين عاما السابقة، وحتى تاريخه والتى أشارت إلى أن مساهمة قطاع النقل في تلوث هواء المدن الرئيسية في مصر بالجسيمات الصلبة بلغ حوالي الثلث، وكذلك الدراسات الدولية التي اوضحت ان مساهمة قطاع النقل في مجمل غازات الإحتباس الحراري المنبعثة للهواء الجوي بلغت حوالي الثلث كذلك، وتمثل الاتوبيسات نسبة 61%، والنقل نسبة 20 %، والموتوسكيلات 16 % والملاكى نسبة 3%، مؤكدة أن ذلك دعا الوزارة إلى تبنى فكرة برامج لإحلال المركبات القديمة وإستبدالها بأخرى حديثة تعمل بالغاز الطبيعى، سعيًا للتقليل من الآثار السلبية للعوادم الناتجة عن السيارات القديمة، مشيرة إلى أنه تم إحلال وتخريد متوسط 42 الف تاكسى بالتعاون مع وزراة المالية، كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ومحافظة القاهرة والصندوق الاجتماعى للتنمية لإستبدال وإحلال 1000 مركبة من مركبات السرفيس بالقاهرة، والتى مضى على سنة صنعها أكثر من 30 عامًا بأخرى تعمل بالغاز الطبيعى.