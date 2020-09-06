عاجل .. السيسى يوجه بتعظيم المميزات التفضيلية للقطاع الزراعى فى مصر

وشدد الرئيس السيسى، على بلورة برامج قومية لتوفير أفضل الحلول للتحديات التى تواجه القطاع الزراعى، وربط الإنتاج الزراعى بالصناعات ذات الصلة، وذلك تحقيقًا لغاية الدولة فى زيادة الرقعة الزراعة على المستويين الأفقى والرأسى، بزيادة المساحة المنزرعة وتطبيق الأساليب الحديثة فى الزراعة.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسى، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الموارد المائية والرى، والتموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والتجارة والصناعة، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، ورئيس مركز البحوث الزراعية.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض الخطة الاستراتيجية المتعلقة بالنهوض بالمحاصيل الزراعية والإنتاج الزراعى على مستوى الجمهورية.

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وعرض وزير الزراعة، آليات ومحاور تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمحاصيل الزراعية، والتى تستهدف الارتقاء بالعناصر الأساسية للزراعة المستدامة بهدف تحقيق الأمن الغذائى من خلال تعظيم الإنتاج والتصنيع الزراعى، إلى جانب تقليص نسبة الفاقد، وكذلك استخدام أحدث الوسائل والبرامج الزراعية.

كما استعراض الوضع الزراعى فى مصر، بما فيها الصادرات الزراعية وتوزيع نسبة المحاصيل الزراعية على مستوى الجمهورية، فضلاً عن عرض التحديات الأساسية التى تواجه قطاع الزراعة فى مصر، والتى تتمحور حول محدودية الرقعة الزراعية والنمو السكانى المتزايد والحاجة لتوفير موارد مائية إضافية.

وشهد الاجتماع عرض جهود وزارة الزراعة، فى تطوير منظومة الخدمات الزراعية والتسويق والإرشاد الزراعى للفلاحين، من خلال استخدام الوسائل التكنولوجية والقنوات الإعلامية، إضافة إلى عرض الجهود المشتركة بين وزارتى الرى والزراعة بشأن محاور تنظيم وتحديث منظومة الرى الحقلى.