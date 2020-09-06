صور .. سامح شكرى يبحث مع وزير خارجية مالطا تعزيز التعاون فى مختلف المجالات

استقبل سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم الأحد، إيفاريست بارتولو، وزير الشئون الخارجية والأوروبية بجمهورية مالطا، وذلك بمقر وزارة الخارجية، لعقد جلسة مُباحثات حول عدد من الموضوعات الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المُشترك.





وصرّح أحمد حافظ، المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيرين أكدا خلال المباحثات على علاقات الصداقة التاريخية القائمة بين مصر ومالطا وأهمية مواصلة العمل على توسيع آفاق التعاون فى مختلف المجالات الثنائية، لا سيما فى القطاعات التجارية والاستثمارية بغية تحقيق كل ما فيه مصلحة البلديّن والشعبيّن.

كما اتفقا على أهمية استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين الدولتيّن وتعزيز التعاون فى مجال السياحة بعد احتواء تداعيات انتشار فيروس كورونا، وخاصةً مع اتخاذ مصر لتدابير احترازية وصحية صارمة فى المقاصد السياحية المختلفة.

وأضاف المُتحدث الرسمى أن المباحثات تناولت ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث شدّد الوزيران على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية من منظور شامل، والتوصل إلى حلول على مستوى إقليمى ودولى، وأهمية تطبيق مبدأىّ المسئولية المشتركة وتقاسم الأعباء بين دول جنوب وشمال المتوسط، وكذا بين الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبى.

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من جانبه، أعرب وزير الخارجية المالطى عن تقديره لجهود مصر فى هذا الصدد، والتى أسفرت عن توقف الهجرة غير الشرعية من سواحلها منذ سبتمبر 2016، فضلاً عما تقوم به من استضافة اللاجئين بما يمثله ذلك من تحديات كبيرة تتحملها مصر.

وفيما يتعلق بالقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المُشترك، ذكر حافظ أن الجانبين تبادلا الرؤى حول التطورات الأخيرة فى منطقة شرق المتوسط، وكذا آخر المُستجدات على صعيد الساحة الليبية، حيث أكد الوزير شكرى فى هذا الصدد على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار ووقف تدفق الأسلحة والإرهابيين والمقاتلين الأجانب إلى ليبيا، مع العمل نحو التوصل إلى الحل السياسي المنشود.

واتصالا بالقضية الفلسطينية، أكد الوزير شكرى على موقف مصر الداعم لجهود تعزيز الاستقرار والسلام فى إطار مقررات الشرعية الدولية والحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة ومبدأ حل الدولتيّن، مع العمل نحو تهيئة المناخ لتحقيق ذلك، وصولاً إلى الأمن والسلام المنشوديّن لكل شعوب المنطقة.