فيديو وصور .. توزيع 9 أطنان من لحوم أضاحى الأوقاف على 5 محافظات

استقبلت محافظات "الإسكندرية – الدقهلية – بنى سويف – المنيا – جنوب سيناء"، اليوم الأحد، سيارات توزيع لحوم صكوك أضاحى الأوقاف بواقع 3 أطنان لكل من محافظة "الدقهلية – بنى سويف – المنيا"، و4 أطنان لمحافظة الإسكندرية، و2 طن لمحافظة جنوب سيناء، وذلك للأسبوع الخامس على التوالى.





وبحسب بيان لوزارة الأوقاف، اليوم الأحد، أكدت غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور، أهمها التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية مع الأسر، وعدم تصوير أحد عند التوزيع، وتفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع. وتأتى صكوك الأضاحى فى ضوء الإسهام المجتمعى لوزارة الأوقاف.

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