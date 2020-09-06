صور .. خالد عبد الغفار : التعليم العالى شهد نهضة غير مسبوقة فى عهد السيسى

قام الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة، اليوم الأحد، بزيارة تفقدية لجامعة الجلالة بمحافظة السويس، برفقة دكتور أشرف حيدر رئيس الجامعة، وعدد من قيادات الوزارتين، وبحضور عدد من الطلاب المصريين الدارسين في الخارج.





وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، فى بيان رسمى، اليوم الأحد، أن إنشاء جامعة الجلالة فى هذا المكان كان يمثل مهمة شبه مستحيلة، إلا أن تكاتف جميع مؤسسات الدولة ساهم فى خروج الجامعة إلى النور، مشيرا إلى أنه تم البدء فى إنشاء الجامعة فى مارس 2018، لتنتهى فى وقت قياسى.

وأوضح الوزير أن جامعة الجلالة أقيمت على مساحة 173 فدانًا، وتضم 15 كلية، هى كليات: العلوم الاجتماعية والإنسانية، والفنون، والعلوم الإدارية، والطب، والعلوم الأساسية، والهندسة، والعمارة، والإنتاج الإعلامى، وعلوم التمريض، والعلاج الطبيعى، والعلوم الصحية التطبيقية، وطب الأسنان، وعلوم وهندسة الحاسبات، والغذاء والصناعات الغذائية، والعلوم الصيدلية.

وأشار الوزير إلى أن جامعة الجلالة لديها عدة برامج دراسية مميزة يحتاجها سوق العمل، موضحاً أن البرامج الدراسية التى ستبدأ الدراسة بها خلال العام الحالي فى مجالات (العلوم الاجتماعية والإنسانية، العلوم الإدارية، الإنتاج الإعلامى، الفنون، علوم وهندسة الحاسبات، العلوم الهندسية، العمارة، العلوم الأساسية، الغذاء والصناعات الغذائية، الطب البشرى، طب الأسنان، العلوم الصيدلية، العلاج الطبيعى، علوم التمريض).

وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار أن الجامعات الأهلية الجديدة تسهم فى تحقيق أهداف الخطة الإستراتيجية للتعليم العالى حتى عام 2030، مشيرا إلى أن الجامعات تعمل على تأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على المنافسة بأسواق العمل المحلية والإقليمية والعالمية، وكذلك المشاركة فى بناء جيل يتميز بمهارات عالية، ويستطيع المشاركة بفاعلية فى المجتمع المصرى، مشيرا إلى أن الجامعة تستفيد من خبرات العلماء المصريين فى الخارج، وسيقوم بالتدريس فى الجامعة مجموعة متميزة من العلماء الذين يدرسون فى أكبر الجامعات على مستوى العالم.

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وأكد وزير التعليم العالى أن ما تم إنجازه فى مجال التعليم العالى، فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، لم تشهد مصر مثله فى أى وقت مضى، مشيرا إلى أنه تم استحداث عدة مسارات تعليمية جديدة، وسيتم الاستمرار فى تقديم الدعم الكامل للتعليم فى مصر.

ومن جانبها، أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، أنها حرصت على تنظيم زيارة لبعض الطلاب المصريين الدارسين فى الخارج لكى يتعرفوا على ما تم إنجازه فى جامعة الجلالة، مشيرة إلى أن منظومة التعليم العالى شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم أن هناك 50 طالبا وطالبة حرصوا على زيارة جامعة الجلالة وتفقد ما تم إنشاؤه فى الجامعة، التى تحولت من هضبة إلى جامعة ذكية متميزة، مشيرة إلى اهتمام الوزارة بتحفيز هؤلاء الطلاب على الترويج لما يتم إنجازه فى مصر، تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية التى تولى اهتماما بالغا بالتعليم فى مصر.

وأشاد الدكتور أشرف حيدر بما تم إنجازه خلال الفترة الأخيرة، معربا عن سعادته البالغة بزيارة الطلاب المصريين الدراسين فى الخارج لجامعة الجلالة، مشيرا إلى أن الحلم أصبح حقيقة وعلينا العمل باستمرار لتطويره وعدم الاكتفاء بما تم إنجازه.