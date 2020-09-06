عاجل .. السيسى يوجه بمضاعفة تمويل مشروع البتلو بـ2 مليار جنيه إضافية

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، واللواء مصطفى أمين، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.





وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة تطورات "المشروع القومى لإنشاء منظومة متكاملة لمراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية"، وكذلك المشروع القومى للبتلو. واطلع الرئيس، فى هذا الإطار على الموقف التنفيذى والتفاصيل المتعلقة بمشروع إنشاء 200 مركز متطور لتجميع الألبان على مستوى محافظات الجمهورية وفق أرقى المعايير وأحدث الأجهزة، موجهًا بسرعة الانتهاء من إنشاء تلك المراكز والتوسع فى المزيد منها وذلك لما تحققه من مردود صحى وغذائى عالى الجودة على الأجيال الجديدة وجميع المواطنين، فضلاً عن قيمتها المضافة فى إطار منظومة التغذية المدرسية. كما تم استعراض آخر تطورات تنفيذ المشروع القومى للبتلو، ووجه الرئيس بمضاعفة التمويل المتاح للمشروع بمقدار 2 مليار جنيه إضافية، وذلك لما لهذا المشروع من مردود اقتصادى واجتماعى مباشر لصالح المواطنين، على أن يتم تزويد المربين بأفضل الأعلاف والسلالات المنتجة للحوم ذلك بالتعاون والشراكة بين وزارة الزراعة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

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