الإسكان: طرح 3098 قطعة أرض بنظام القرعة العلنية في 11 مدينة جديدة

قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن الوزارة طرحت 3098 قطعة أرض إسكان اجتماعي بنظام القرعة العلنية في 11 مدينة جديدة. وأضاف خطاب أن المدن التى يشملها الطرح هى العاشر من رمضان وسوهاج الجديدة ودمياط الجديدة وبرج العرب الجديدة وأسوان الجديدة وأخميم الجديدة والمنصورة الجديدة والفيوم الجديدة والسادات وأسيوط الجديدة. وتابع أنه سيتم طرح كراسات الشروط الأحد المقبل الموافق يوم 13 سبتمبر على أن يبدأ التقديم لتلك الأراضي يوم 15 سبتمبر ويستمر حتي يوم 15 أكتوبر، موضحًا أنه تم إنشاء وحدة مركزية لمتابعة مخالفات البناء بالمدن الجديدة

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