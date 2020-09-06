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مصرع عنصرين شديدي الخطورة في تبادل لإطلاق النار مع أمن الدقهلية

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لقي عنصرين شديدى الخطورة مصرعهما في تبادل لإطلاق الأعيرة النارية مع قوات الشرطة بالدقهلية، حيث أمكن تحديد مكان اختباء عنصرين شديدى الخطورة بالشقة محل إقامة أحدهما بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية، سبق اتهام أحدهما فى 7 قضايا مخدرات ومطلوب التنفيذ عليه بالسجن 40 سنة ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضيتى قتل، وسبق اتهام الآخر فى 3 قضايا «ضرب، ومخدرات، وسلاح»، ومطلوب التنفيذ عليه فى 3 قضايا «سرقة، ضرب». 

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عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى، ولدى استشعارهما بالقوات بادرا بإطلاق أعيرة نارية تجاهها، فبادلتهما القوات إطلاق الأعيرة النارية وتمكنت من السيطرة على الموقف، وأسفر التعامل عن مصرعهما، وعُثر بجوارهما على «بندقية آلية، 2 طبنجة، 66 طلقة مختلفة الأعيرة، 4 خزينة متنوعة»، وبتفتيش الشقة عُثر على «3 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر، مبلغ مالى، 8 هواتف محمولة، 10خطوط هواتف محمول»، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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