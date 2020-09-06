تأثير توجيهات السيسي بتمويل مشروع البتلو بـ2 مليار جنيه على أسعار اللحوم

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

وقال السفير بسام راضي ،المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس استعرض آخر تطورات تنفيذ المشروع القومي للبتلو، حيث وجه بمضاعفة التمويل المتاح للمشروع بمقدار 2 مليار جنيه إضافية، وذلك لما لهذا المشروع من مردود اقتصادي واجتماعي مباشر لصالح المواطنين، على أن يتم تزويد المربين بأفضل الأعلاف والسلالات المنتجة للحوم وذلك بالتعاون والشراكة بين وزارة الزراعة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.



وأضاف " القرش" خلال تصريحات لـ " دوت الخليج" ، أن الدليل على المجهودات المبذولة انخفاض أسعار اللحوم على الرغم من المواسم ، معلقا:" لاحظنا دخول مواسم رمضان ، وعيد الفطر ، وعيد الأضحى دون زيادة فى الأسعار " . وأشار "متحدث وزارة الزراعة " إلى أن الرئيس السيسي وجه ببذل الكثير من المجهودات من أجل توفير كميات كبيرة من اللحوم تعود على المواطنين بالفائدة من زيادة الإنتاج ، ومن ناحية أخرى تخفيض الأسعار . وقال إن وزارة الزراعة تسعى جاهدة إلى تحسين السلالات من خلال إدخال سلالات جديدة ذات إنتاجية عالية فيزيد الإنتاج من اللحوم بناء على تعليمات الرئيس السيسي بتوطين السلالات الجديدة التى تعود والإنتاجية المرتفعة .

وأكد الدكتور محمد القرش متحدث الزراعة، أن مشروع البتلو واحد من أهم المشروعات القومية الأساسية وهدفه مساعدة صغار المربين من خلال تحسين القدرات الإنتاجية وتقليل تكاليف عملية التربية وزيادة الأرباح ، منوها إلي أنه تمت مضاعفة إنتاج مشروعات البتلو إلى 5 أضعافها .