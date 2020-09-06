السيسي يوجه بمضاعفة تمويل مشروع البتلو بـ٢ مليار جنيه إضافية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.
وقال السفير بسام راضي ،المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، ان الاجتماع تناول متابعة تطورات "المشروع القومي لإنشاء منظومة متكاملة لمراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية"، وكذلك المشروع القومي للبتلو.
وقد اطلع الرئيس في هذا الإطار على الموقف التنفيذي والتفاصيل الخاصة بمشروع إنشاء 200 مركز متطور لتجميع الألبان على مستوى محافظات الجمهورية وفق ارقي المعايير واحدث الاجهزة، موجهًا بسرعة الانتهاء من إنشاء تلك المراكز والتوسع في المزيد منها وذلك لما تحققه من مردود صحي وغذائي عالي الجودة على الأجيال الجديدة وكافة المواطنين، فضلًا عن قيمتها المضافة في إطار منظومة التغذية المدرسية.
كما تم استعراض آخر تطورات تنفيذ المشروع القومي للبتلو، حيث وجه السيد الرئيس بمضاعفة التمويل المتاح للمشروع بمقدار 2 مليار جنيه إضافية، وذلك لما لهذا المشروع من مردود اقتصادي واجتماعي مباشر لصالح المواطنين، على أن يتم تزويد المربين بأفضل الأعلاف والسلالات المنتجة للحوم ذلك بالتعاون والشراكة بين وزارة الزراعة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
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