وصول وفد روسي رفيع المستوى إلى دمشق في زيارة رسمية

وصل وفد روسي رفيع المستوى إلى العاصمة السورية دمشق اليوم، الأحد، في زيارة تهدف إلى إجراء مباحثات مع المسؤولين السوريين حول تطوير التعاون الثنائي وتعزيزه في مختلف المجالات.
وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن الوفد الذي وصل مطار دمشق الدولي يرأسه نائب رئيس مجلس الوزراء الروسي يوري بوريسوف، ونائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف والمتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا.
ومن المقرر أن يصل وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف غدا الاثنين، في زيارة هي الأولى له منذ عام 2012.
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