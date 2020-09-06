سبورتنج يتوج بلقب كأس مصر لسيدات كرة اليد

توج فريق سبورتنج لسيدات كرة اليد بلقب مسابقة كأس مصر لهذا الموسم، عقب الفوز على نادي الزمالك بنتيجة 29 - 19 في المباراة النهائية التي أقيمت، اليوم الأحد، على صالة 6 أكتوبر الدولية.
وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع استطاعت لاعبات نادي سموحة تحقيق الفوز على نادي الشمس بنتيجة 32-31 والحصول على المركز الثالث والميدالية البرونزية بمسابقة الكأس.
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