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سبورتنج يتوج بلقب كأس مصر لسيدات كرة اليد

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توج فريق سبورتنج لسيدات كرة اليد بلقب مسابقة كأس مصر لهذا الموسم، عقب الفوز على نادي الزمالك بنتيجة 29 - 19 في المباراة النهائية التي أقيمت، اليوم الأحد، على صالة 6 أكتوبر الدولية.

وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع استطاعت لاعبات نادي سموحة تحقيق الفوز على نادي الشمس بنتيجة 32-31 والحصول على المركز الثالث والميدالية البرونزية بمسابقة الكأس.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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