محافظ المنيا يعقد اجتماعا لبحث سبل مواجهة مخاطر السيول

وحسب بيان للمحافظة، جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده المحافظ لمناقشة استعدادات المحافظة لمواجهة مخاطر السيول بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب المحافظ، واللواء أحمد جبريل سكرتير عام مساعد المحافظة، والعقيد محمد حسن الكردى المستشار العسكرى للمحافظة.
وأعلن المحافظ فتح طريق الشيخ فضل - رأس غارب، والذى كان قد تم غلقه بالأمس عقب تجمع كميات من الأمطار على سلاسل البحر الأحمر نتيجة أمطار غزيرة.
وقال القاضى إن المنيا أعدت تقريرًا مفصلًا حول الدروس المستفادة من السيول التى أصابت المحافظة شهر مارس الماضى، وكذلك احتياجات المحافظة لمواجهة أى سيول قادمة، حيث تم رفعه لـ رئيس مجلس الوزراء، والذى أوصى بتوفير كافة احتياجات المحافظة بالتنسيق مع الوزارات والقطاعات المختلفة، مؤكدا أن الهدف الأساسى للدولة هو الحفاظ على المصلحة العامة وسلامة أروح المواطنين والمنشأت.
وأكد المحافظ، على ضروره تحديث قاعدة البيانات المعلوماتية الخاصة بجميع المديريات والجهات بالمحافظة، من أماكن تواجد سيارات الإسعاف والتمركزات الخاصة بسيارات التموين والمياه وسيارات الكسح والإطفاء، ورفع تلك بيانات وإحداثيات (طول وعرض) لكافة الأماكن وإرسالها لغرفة عمليات المحافظة المركزية، وذلك تنفيذا لخطة المحافظة الشاملة نحو التحول الرقمة.
وكلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية والمديريات المعنية بالمتابعة المستمرة للأماكن التى يتوقع حدوث أية ظروف مفاجئة بها من أمطار وسيول، والتأكد من مدى جاهزية المراكز والمدن والاستعداد حال وقوع أحداث طارئة من تجهيزات خاصة بمراكز الإغاثة والإيواء العاجل، مع الالتزام الكامل بتنفيذ ومتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية الواجب اتباعها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك حفاظا على صحتهم وسلامتهم وتحسبا لما تم رصده من احتماليه حدوث موجه ثانيه من الفيروس فى ظل الإجراءات التى اتخذتها الحكومة للتيسير على المواطنين.
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