عملية بالمخ بسبب «كتم العطس».. أميرة عبد العظيم تطلب الدعاء لزوجها

وكتبت أميرة عبد العظيم خلال منشور لها على صفحاتها الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى، "تفضل وليس أمر.. دعواتكم القلبية بالشفاء العاجل لزوجى ووالد ابنتى الرائد وسام هنيدى بعد اجراء عملية جراحية دقيقة جدا بشرايين المخ وهو الان بالعناية المركزة".

طالبت الإعلامية أميرة عبد العظيم، متابعيها بالدعاء لزوجها وسام هنيدى، بعد إجرائه عملية جراحية دقيقة بشرايين المخ، وتواجده داخل العناية المركزة.

وأضافت، "يا جماعة محدش يعطس ويكتم العطسة ده طلع خطير جدا لو مفيش منديل جنبك اعطس في كوعك.. كتم العطسة ممكن يؤدى الى نزيف في شرايين المخ او انفجار في قاع العين او تمدد شريانى".

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وتابعت،" وسام زوجى كتم عطستين متتاليتين جامدين جدا لأن الأولاد كانوا جنبه وخاف عليهم وبعدها شعر بآلام وصداع غير محتمل والوصف تمدد شريانى في المخ نتج عنه نزيف في المخ، عرفت معنى معنى كلمة يرحمكم الله،، اللهم انت الشافى.

من جانبه حرص النجم تامر حسنى، على الدعاء لزوجها بعدما نشر المنشور الذى كتبته عبر خاصية الاستورى الخاصة به على "انستجرام" قائلا، "ربنا يقومه بمليون سلامة يا أميرة متقلقيش ربنا هيكرمه ان شاء الله ومليون شكرا على نصيحتك لكل الناس جزاكى الله كل الخير، ياريت كل الناس تعمل شير لكلام أميرة وتدعى لزوجها الرائد وسام هنيدى بالشفاء العاجل ربنا يشفيك يا وسام ويشفى كل الناس اللهم امين".