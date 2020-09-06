أهالي «عزبة الصعايدة - رابعة» يشكرون النائب أبو العينين لسرعة الاستجابة لمطالبهم وتطوير دار المناسبات ومصادر المياه العمومية

وجه أهالي «عزبة الصعايدة – رابعة» الشكر إلى النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب؛ لاستجابته السريعة والفورية، لمطالب الأهالي بتطوير دار المناسبات، وإعادة تهيئة وتشغيل مصادر المياه العمومية.
وتلبيةً لمطالب أهالي «عزبة الصعايدة – رابعة » بنطاق دائرة الجيزة، واستجابةً لشكاوى المواطنين؛ بدأت فرق العمل التابعة لحملة النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، في تطوير دار المناسبات الخاصة بالمنطقة، وإعادة تهيئة وتشغيل مصادر المياه العمومية التي تخدم بعض قاطني تلك المنطقة.
ووجه النائب محمد أبو العينين، مسئولي حملته الرسمية، بتنفيذ مطالب الأهالي على الفور، وإرسال مجموعات عمل متخصصة لتطوير دار المناسبات وبشكل يليق بأهالي عزبة الصعايدة، ويتسع للمناسبات العامة والخاصة بالمنطقة.
وباشرت مجموعة العمل، إصلاح منظومة المياه العمومية بـ عزبة الصعايدة، نزولًا على رغبات الأهالي الذين أكدوا استفادتهم القصوى منها، وطالبوا بإعادة تشغيلها.
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