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بدء التصويت عبر البريد للمصريين بأمريكا فى جولة الإعادة لانتخابات الشيوخ

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أ ش أ 2020-09-06 19:57 0 تبليغ

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وأوضحت السفارة المصرية بواشنطن أن جولة الإعادة تتم من خلال التصويت البريدى فقط على غرار ما تم فى الجولة الأولى، وأن التصويت متاح لمن سبق لهم تسجيل بياناتهم على الموقع الرسمى للهيئة الوطنية للانتخابات للتصويت بالخارج خلال الجولة الأولى وحصلوا على رقم التسجيل الخاص.

وأشارت إلى أن هذه الجولة تخص محافظات القليوبية والمنوفية وكفر الشيخ والجيزة وبنى سويف وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية ومطروح، وتتاح بطاقات الاقتراع على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات خلال يومى الانتخاب "اليوم وغدا " ويحصل عليها من سبق له تسجيل بياناته وفقا لدائرة محل إقامته باستخدام رقم التسجيل ولمرة واحدة.

وبينت أن الناخب يقوم بطباعة أوراق الاقتراع وإبداء رأيه فيها باختيار عدد من المترشحين للنظام الفردى مساو لعدد المقاعد المقررة للدائرة ويقوم المواطن بطباعة إقرار التصويت الملحق بقرار اللجنة واستيفاء بياناته والتوقيع عليه.

ونوهت إلى أن الناخب يقوم بوضع بطاقتى الاقتراع داخل مظروف ويغلقه ولا يدون عليه أى بيانات من الخارج، ويضع المظروف مرفقا به صورة ضوئية من جهتى بطاقة الرقم القومى سارية الصلاحية أو جواز سفر سارى الصلاحية متضمنا الرقم القومى وصورة وثيقة أو مستند الإقامة أو التواجد بالولايات المتحدة وإقرار التصويت كامل البيانات الموقع من الناخب شخصيا، ويضع تلك الأوراق بمظروف أكبر يثبت عليه من الخارج بيانات الناخب وموجه للسفارة المصرية بواشنطن.

وقالت السفارة إلى أنها تستمر فى تلقى مظاريف التصويت حتى التاسعة مساء يوم الأربعاء 9 سبتمبر 2020.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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