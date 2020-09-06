البابا تواضروس يستقبل رئيسة دير مارجرجس مصر القديمة

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كما استقبل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية أمس نيافة الأنبا ثيؤدسيوس أسقف وسط الجيزة، وذلك بالمقر البابوي بالأنبا رويس بالعباسية.
وناقش قداسة البابا تواضروس الثاني مع نيافة الأنبا ثيؤدسيوس أسقف وسط الجيزة عدد من الموضوعات الخاصة بالخدمة ومتابعة امور كنائس المنطقة، فيما قدم قداسته خالص العزاء لنيافة الأنبا اسطفانوس أسقف إيبارشية ببا والفشن وسمسطا ولمجمع كهنة الإيبارشية، في نياحة الأب المبارك القس أنطونيوس ثابت.
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