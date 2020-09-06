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البابا تواضروس يستقبل رئيسة دير مارجرجس مصر القديمة

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استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوي بالقاهرة اليوم تماف تكلا رئيسة دير الشهيد مار جرجس بمصر القديمة وبرفقتها بعض من الأمهات الراهبات بالدير. 
وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – في تصريح له اليوم – إن قداسة البابا تواضروس الثاني ناقش مع تماف تكلا رئيسة دير الشهيد مارجرجس بمصر القديمة بعض الأمور المتعلقة بالدير وبالأمهات الرهبات.

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كان  قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوي بالقاهرة قد استقبل اليوم رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، وبرفقته المهندس عدلي توما. 

كما استقبل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية أمس نيافة الأنبا ثيؤدسيوس أسقف وسط الجيزة، وذلك بالمقر البابوي بالأنبا رويس بالعباسية. 

وناقش قداسة البابا تواضروس الثاني مع نيافة الأنبا ثيؤدسيوس أسقف وسط الجيزة عدد من الموضوعات الخاصة بالخدمة ومتابعة امور كنائس المنطقة، فيما قدم قداسته خالص العزاء لنيافة الأنبا اسطفانوس أسقف إيبارشية ببا والفشن وسمسطا ولمجمع كهنة الإيبارشية، في نياحة الأب المبارك القس أنطونيوس ثابت.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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