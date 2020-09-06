ليبيا وفلسطين.. ماذا دار بين أبو الغيط ووزير خارجية مالطا في لقاء اليوم؟

استقبل أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأحد، وزير خارجية مالطا، "إيفاريست بارتولو"، الذي يقوم حاليًا بزيارة إلى القاهرة.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة العربية، بأن اللقاء شهد تناول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل الارتقاء بالعلاقات بين جامعة الدول العربية ومالطا في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية في المرحلة المقبلة، وآليات التعاون والتنسيق المهمة التي تجمع الجانبين.

وحرص الوزير المالطي، على إبداء تقديره للدور الذي تقوم به الجامعة العربية، وحرص بلاده على تعزيز أواصر العلاقات والروابط الأخوية مع العالم العربي.

وأضاف المصدر، أن الوزير المالطي اهتم بالتعرف على موقف الجامعة العربية إزاء التطورات الأخيرة في ليبيا لاسيما في ضوء الاهتمام الخاص الذي تبديه مالطا بالشأن الليبي، حيث أطلعه "أبوالغيط" على ثوابت تعامل الجامعة مع هذا الملف والجهد الذي تبذله لحلحلة الأزمة على مساراتها الأمنية والسياسية والاقتصادية.

كما أوضح المصدر، أن أبوالغيط تداول مع الوزير المالطي حول آخر التطورات ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وثمن مواقف مالطا حيال القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.