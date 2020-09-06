أقرأ أيضا ..
وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – في تصريح له اليوم – إن قداسة البابا تواضروس الثاني ناقش مع تماف تكلا رئيسة دير الشهيد مارجرجس بمصر القديمة بعض الأمور المتعلقة بالدير وبالأمهات الرهبات.
كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية استقبل بالمقر البابوي بالقاهرة اليوم رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، وبرفقته المهندس عدلي توما.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر لمناقشة أمور الخدمة .. البابا تواضروس يستقبل الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة وشرق مدينة نصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.