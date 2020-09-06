لمناقشة أمور الخدمة .. البابا تواضروس يستقبل الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة وشرق مدينة نصر

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم بالمقر البابوي نيافة الأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة والهجانة وشرق مدينة نصر.

وناقش قداسة البابا تواضروس الثاني مع نيافة الأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة والهجانة وشرق مدينة نصر، عدد من الموضوعات الخاصة بالخدمة ومتابعة امور كنائس المنطقة.

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كما استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوي بالقاهرة اليوم تماف تكلا رئيسة دير الشهيد مار جرجس بمصر القديمة وبرفقتها بعض من الأمهات الراهبات بالدير.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – في تصريح له اليوم – إن قداسة البابا تواضروس الثاني ناقش مع تماف تكلا رئيسة دير الشهيد مارجرجس بمصر القديمة بعض الأمور المتعلقة بالدير وبالأمهات الرهبات.

كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية استقبل بالمقر البابوي بالقاهرة اليوم رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، وبرفقته المهندس عدلي توما.