نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، حيث تشهد البلاد انخفاضًا ملحوظا في درجات الحرارة وارتفاع في معدلات الرطوبة عن المعدل الطبيعي.

وحذرت الهيئة في بيان لها، من ارتفاع نسبة الرطوبة عن معدلها الطبيعي خلال تلك الفترة، مما يزيد بالإحساس بحرارة الطقس، منوها على ضرورة البقاء في المنازل.

طقس غدا الإثنين:

وأوضحت الهيئة الي أن البلاد تشهد غدًا الاثنين طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب وشمال الصعيد.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل على القاهرة الكبري والوجه البحري والصعيد بينما يكون لطيف علي السواحل الشمالية.

وعن أبرز الظواهر الجوية يوم الاثنين المقبل والتي تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة بسقوط امطار متوسطة الي غزيرة وأحيانا رعدية على مناطق متفرقة جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

طقس يوم الثلاثاء المقبل:

وأوضحت الهيئة أن البلاد تشهد يوم الثلاثاء المقبل مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب وشمال الصعيد.

Advertisements

وتتوقع الهيئة أن أبرز الظواهر الجوية يوم الثلاثاء والتي تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة بسقوط امطار متوسطة الي غزيرة وأحيانا رعدية على جنوب سيناء، والرياح تكون مثيرة للأتربة علي غرب جنوب الصعيد.

طقس يوم الأربعاء المقبل:

ولفتت الهيئة الي البلاد طقس يوم الأربعاء ويكون مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب وشمال الصعيد.

وعن أبرز الظواهر الجوية يوم الأربعاء والتي تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة برياح نشطة علي جنوب سيناء مما تودي الي اضطراب الملاحة، وتكون احيانا مثيرة للأتربة والرمال علي جنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة

وتبلغ درجات الحرارة غدا الاثنين بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 35 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 31 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 41 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 38 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 45 للعظمى والصغرى 30.

وتسجل درجات الحرارة يوم الثلاثاء المقبل بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 34 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 30 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 40 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 38 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 44 للعظمى والصغرى 30.

وعن درجات الحرارة يوم الخميس المقبل بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 34 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 31 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 39 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 36 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 43 للعظمى والصغرى 30.