عاجل .. صور .. وزير الداخلية يتفقد الحالة الأمنية بنطاق القاهرة والجيزة

وشملت الجولة عددا من المحاور والميادين، وتفقد الخدمات والارتكازات الأمنية والمرورية، ووجه باليقظة التامة للقوات والاستمرار فى بذل الجهود لتحقيق الأمن والتصدى لجميع صور الخروج على القانون من خلال أداء أمنى جاد وفعال.

كما فاجأ القائمين على العمل بقسمى شرطة العجوزة بالجيزة، والتجمع الأول بالقاهرة، واطلع على مجريات العمل واطمأن على سرعة التفاعل والتعامل مع بلاغات المواطنين، مشددًا على حسن معاملة المواطنين والارتقاء بمستوى الأداء الأمنى وما تقدمه الأجهزة الأمنية من خدمات، واتخاذ الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين والاهتمام بتحقيق شكواهم حال ترددهم على مختلف القطاعات الأمنية.

والتقى الوزير، بعدد من المواطنين وناقشهم فيما تم اتخاذه من إجراءات حيال بلاغاتهم، كما التقى خلال جولته بالقيادات الميدانية وعدد من رجال الشرطة، وأعرب عن تقديره لما لمسه من جهد فى الأداء، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تستوجب بذل أقصى الجهود لتحقيق الأمن والحفاظ على ما تحقق من نجاحات.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزير الداخلية، على تقييم الأداء فى مختلف المواقع الشرطية والتعرف ميدانيًا على مجريات الحالة الأمنية ومدى قدرة وجاهزية القوات لمواجهة جميع المواقف الأمنية.