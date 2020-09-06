وأضافت العسال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على، ببرنامج "حضرة المواطن" والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم" مساء الأحد، أن الوفيات انخفضت بشكل كبير ليس فى مصر فقط وإنما فى العالم أجمع.
وأوضحت أن الفيروس يصيب الجهاز الهضمى وهذا العرض موجود منذ بداية ظهور الفيروس، منوهة إلى أن سلالات الفيروس على مستوى العالم تقدر بـ8 موجود منها 2 فقط فى مصر.
وأشارت إلى أنهم يعملون الآن على بروتوكول استباقى حال حدوث موجة ثانية من الفيروس فى مصر.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر لجنة مكافحة كورونا : جار إعداد بروتوكول استباقى حال حدوث موجة ثانية للفيروس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.