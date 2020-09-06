لجنة مكافحة كورونا : جار إعداد بروتوكول استباقى حال حدوث موجة ثانية للفيروس

وأضافت العسال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على، ببرنامج "حضرة المواطن" والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم" مساء الأحد، أن الوفيات انخفضت بشكل كبير ليس فى مصر فقط وإنما فى العالم أجمع.

وأوضحت أن الفيروس يصيب الجهاز الهضمى وهذا العرض موجود منذ بداية ظهور الفيروس، منوهة إلى أن سلالات الفيروس على مستوى العالم تقدر بـ8 موجود منها 2 فقط فى مصر.

وأشارت إلى أنهم يعملون الآن على بروتوكول استباقى حال حدوث موجة ثانية من الفيروس فى مصر.