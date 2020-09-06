مستشار رئيس الوزراء: انتقال الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة أوائل 2021

قال المهندس هانى محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإدارى، إن كل مجالس الوزراء والنواب والشيوخ ودواوين الوزارات ستنتقل إلى العاصمة الإدارية الجديدة فى النصف الأول من 2021.





وأضاف محمود، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على، ببرنامج "حضرة المواطن" والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم" مساء الأحد، أن الـ60 ألف موظف المنتقلين إلى العاصمة الإدارية تم تأهيلهم بشكل كامل. وأوضح مستشار رئيس الوزراء، أن الانتقال إلى العاصمة ليس انتقال مكانى ولكنه نوعى، مؤكدًا أن نقل الهيئات إلى العاصمة الإدارية سيخفف الضغط على القاهرة، مضيفًا: "الحكومة فى العاصمة الإدارية ستكون غير ورقية، والبنية التحتية كلها بالألياف الضوئية لتقوية سرعة الإنترنت".

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