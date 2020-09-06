وولد هنريكوس موريشيوس ستيفانوس "هان ماورتس" فى التاسع من فبراير عام 1957 فى بلومندال بهولندا، ولديه ثلاثة أولاد.
درس "هان" بكالوريوس الاقتصاد "العلاقات الدولية" فى كلية لندن للاقتصاد وتخرج فيها عام 1977 وحصل على الماجستير فى القانون الدولى، من جامعة ليدن عام 1981.
بدء الخدمة الدبلوماسية الهولندية فى السفارات بـ : نيجيريا، وماليزيا، والسنغال، وبوليفيا، وكذلك فى وزارة الخارجية، ومكتب رئيس الوزراء فى هولندا منذ 1981 حتى عام 2002.
عمل هان ماورتس، منذ عام 2002 حتى 2006 سفيرًا للمملكة الهولندية لدى بوركينا فاسو، ثم مديرًا للشؤون القنصلية والهجرة، فى وزارة الخارجية بهولندا، منذ 2006 حتى 2010.
عقب ذلك تولى السفير الجديد بالقاهرة، عمله كنائب رئيس البعثة سفارة المملكة الهولندية فى باريس، بفرنسا حتى عام 2012، وعين مديرًا لمشروعات عدد من المؤتمرات الكبرى فى هولندا منها: قمة الأمن النووى 2014 والمؤتمر العالمى حول الفضاء الإلكترونى 2015 ورئاسة هولندا للاتحاد الأوروبى.
كما قام بالأعمال النيابية فى لبنان، منذ 2016 حتى 2017، ثم تولى منصب سفير هولندا فى لوكسمبرج حتى 2020.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر تاريخ دبلوماسى حافل لـ سفير هولندا الجديد بمصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.