 تاريخ دبلوماسى حافل لـ سفير هولندا الجديد بمصر

وولد هنريكوس موريشيوس ستيفانوس "هان ماورتس" فى التاسع من فبراير عام 1957 فى بلومندال بهولندا، ولديه ثلاثة أولاد.

درس "هان" بكالوريوس الاقتصاد "العلاقات الدولية" فى كلية لندن للاقتصاد وتخرج فيها عام 1977 وحصل على الماجستير فى القانون الدولى، من جامعة ليدن عام 1981.

بدء الخدمة الدبلوماسية الهولندية فى السفارات بـ : نيجيريا، وماليزيا، والسنغال، وبوليفيا، وكذلك فى وزارة الخارجية، ومكتب رئيس الوزراء فى هولندا منذ 1981 حتى عام 2002.

Advertisements

عمل هان ماورتس، منذ عام 2002 حتى 2006 سفيرًا للمملكة الهولندية لدى بوركينا فاسو، ثم مديرًا للشؤون القنصلية والهجرة، فى وزارة الخارجية بهولندا، منذ 2006 حتى 2010.

عقب ذلك تولى السفير الجديد بالقاهرة، عمله كنائب رئيس البعثة سفارة المملكة الهولندية فى باريس، بفرنسا حتى عام 2012، وعين مديرًا لمشروعات عدد من المؤتمرات الكبرى فى هولندا منها: قمة الأمن النووى 2014 والمؤتمر العالمى حول الفضاء الإلكترونى 2015 ورئاسة هولندا للاتحاد الأوروبى.

كما قام بالأعمال النيابية فى لبنان، منذ 2016 حتى 2017، ثم تولى منصب سفير هولندا فى لوكسمبرج حتى 2020.