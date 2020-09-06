وزير الداخلية يشدد على حسن معاملة المواطنين خلال تفقده مواقع شرطية بالقاهرة والجيزة

قام اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اليوم، الأحد، بجولة ميدانية مفاجئة، تفقد خلالها الحالة الأمنية بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة، شملت عدد من المحاور والميادين، حيث تفقد عدد من الخدمات والإرتكازات الأمنية والمرورية، ووجه باليقظة التامة للقوات والإستمرار فى بذل الجهود لتحقيق الأمن والتصدى لكافة صور الخروج على القانون من خلال أداء أمنى جاد وفعال.

يأتي ذلك فى إطار حرص وزير الداخلية، على تقييم الأداء فى مختلف المواقع الشرطية، والتعرف ميدانيا على مجريات الحالة الأمنية ومدى قدرة وجاهزية القوات لمواجهة كافة المواقف الأمنية.

كما فاجأ الوزير القائمين على العمل بقسمى شرطة العجوزة بالجيزة - التجمع الأول بالقاهرة، حيث اطلع على مجريات العمل واطمأن على سرعة التفاعل والتعامل مع بلاغات المواطنين، مشددا على حسن معاملة المواطنين والارتقاء بمستوى الأداء الأمنى وما تقدمه الأجهزة الأمنية من خدمات، واتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين والاهتمام بتحقيق شكواهم حال ترددهم على مختلف القطاعات الأمنية.

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والتقى توفيق، بعدد من المواطنين وناقشهم فيما تم اتخاذه من إجراءات حيال بلاغاتهم، كما التقى خلال جولته بالقيادات الميدانية وعدد من رجال الشرطة، وأعرب وزير الداخلية عن تقديره لما لمسه من جهد فى الأداء، مؤكدا أن المرحلة الراهنة تستوجب بذل أقصى الجهود لتحقيق الأمن والحفاظ على ما تحقق من نجاحات.