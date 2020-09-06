بلاغ لنيابة الأموال العامة.. نقيب أطباء الدقهلية السابق يحسم الجدل في قضية أراضي الجربي برأس البر

قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة، والنقيب السابق لأطباء الدقهلية، إن فى بداية 2017 ، طلب الأطباء من جمعية اسكان الاطباء شراء ارض تبنى شقق فى منطقة الجربي برأس البر.

وأكد الزيات، في تصريحات لـ"صدي البلد" انه بالفعل بدأنا بطلب من اتحاد الجمعيات التعاونية للإسكان الذى وافق على السير فى الإجراءات، وتم عمل اعلان بجريديتين يوميتين الاخبار والجمهورية.

واضاف عضو المجلس، انه تقدم اثنان من أصحاب الأراضي بعشر قطع كل قطعة تصلح للبناء لـ 12 شقة لـ 12 طبيبا، وتم عرضهم على الأطباء وأصبح هناك 120 طبيبا لكل طبيب حصة في المشروع.

ونظرا لطول إجراءات اتحاد التعاونى للاسكان طلب الأطباء في جمعية عمومية خروج المشروع من جمعية الاسكان ليكون تحت إشراف النقابة أطباء الدقهلية.

وتم عمل حساب خاص للمشروع داخل حسابات نقابة أطباء الدقهلية ليكون تحت إشراف الجهاز المركزي للمحاسبات.

وتم التعاقد بين ملاك الارض وكل 12 طبيبا فى كل قطعة وتم عمل توكيل مسجل فى الشهر العقارى.

وعمل توكيل بمحامى النقابة من 120 طبيبا وعند نقل الملكية أن نقل القطع الخمسة الأولى وأثناء نقل الملكية الخمس قطع الأخرى صدر قرار مجلس الوزراء بوقف التسجيل في الساحل الشمالي كله فى الشهر العقارى.

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وعليه هناك 5 قطع جاهزة للبناء تم دفع المرافق والتراخيص وننتظر فترة إيقاف التراخيص فى نوفمبر القادم للبدء في البناء.

والخمس قطع الأخرى، تم رفع قضايا فى مجلس الدولة ضد قرار رئيس الوزراء وتم إحالة الموضوع للخبير، وننتظر رد الخبير حيث أن تسلسل الملكية واضح وجلى.

وعندما تسلم مجلس نقابة جديد فى أكتوبر الماضي، انتقل الزيات الي النقابة العامة، ورفض النقيب الفرعي الحالي استمرار الاشراف على المشروع مما أثار حفيظة الأطباء.

الا ان مجلس النقابة بأكمله وافق على استمرار فى الإشراف على المشروع فى جلسة 19 مارس 2020.

وطالب الزيات، من الدولة توجيهنا لماذا نحن غير قادرين علي استكمال اجراءات التسجيل والبناء؛ لاستكمال إجراءات باقى المشروع.