أخبار مصرية

دير القديسة دميانة يعلن استقباله الزائرين 3 أيام فقط في الأسبوع

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أعلن دير القديسة دميانة ببراري بلقاس بمحافظة الدقهلية، أن زيارة الدير ستكون متاحة أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع. 
وأكد دير القديسة دميانة برئاسة نيافة الأنبا ماركوس أن الدير يعتذر عن استقبال أى زائرين باقى أيام الأسبوع، وعلى ابن الطاعة تحل البركة. 

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كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية استقبل اليوم بالمقر البابوي نيافة الأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة والهجانة وشرق مدينة نصر.

وناقش قداسة البابا تواضروس الثاني مع نيافة الأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة والهجانة وشرق مدينة نصر، عددًا من الموضوعات الخاصة بالخدمة ومتابعة امور كنائس المنطقة.

كما استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوي بالقاهرة اليوم تماف تكلا رئيسة دير الشهيد مار جرجس بمصر القديمة وبرفقتها بعض من الأمهات الراهبات بالدير.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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