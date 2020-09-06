دير القديسة دميانة يعلن استقباله الزائرين 3 أيام فقط في الأسبوع

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وناقش قداسة البابا تواضروس الثاني مع نيافة الأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة والهجانة وشرق مدينة نصر، عددًا من الموضوعات الخاصة بالخدمة ومتابعة امور كنائس المنطقة.
كما استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوي بالقاهرة اليوم تماف تكلا رئيسة دير الشهيد مار جرجس بمصر القديمة وبرفقتها بعض من الأمهات الراهبات بالدير.
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