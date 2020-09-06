دير القديسة دميانة يعلن استقباله الزائرين 3 أيام فقط في الأسبوع

أعلن دير القديسة دميانة ببراري بلقاس بمحافظة الدقهلية، أن زيارة الدير ستكون متاحة أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع.

وأكد دير القديسة دميانة برئاسة نيافة الأنبا ماركوس أن الدير يعتذر عن استقبال أى زائرين باقى أيام الأسبوع، وعلى ابن الطاعة تحل البركة.

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كما استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوي بالقاهرة اليوم تماف تكلا رئيسة دير الشهيد مار جرجس بمصر القديمة وبرفقتها بعض من الأمهات الراهبات بالدير.