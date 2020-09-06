عمل على تعزيز التعاون والصداقة بين الشعبين.. السفير الصيني بالقاهرة ينعى يوسف والي

نعى لياو ليتشيانج، سفير الصين بالقاهرة الدكتور يوسف والي، نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق، قائلا :"‏أشعر بحزن شديد بوفاة الدكتور يوسف والي، رئيس جمعية الصداقة المصرية الصينية يوم ٥ من الشهر الجاري".

وقدم السفير نيابة عن السفارة الصينية بالقاهرة وكل دبلوماسيين السفارة، خالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الدكتور يوسف والي.

وتابع السفير أن الدكتور يوسف والي سياسي مهم في مصر وكان يساهم مساهمات مهمة في تنمية وطنية خاصة في المجال الزراعي. وهو صديق عزيز للشعب الصيني، فكان يعمل على تعزيز التعاون الودي بين حكومة البلدين وتعميق صداقة الشعبين عندما كان يتولى رئيس جمعية الصداقة المصرية الصينية.