نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفد "شباب الدارسين بالخارج" يتفقدون منتجع الجلالة السياحي ويستقلون "التلفريك" في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - على هامش زيارة وفد من شباب الدارسين بالخارج المتواجدين بمصر حاليا، إلى مدينة الجلالة، والتي نظمتها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج في إطار مبادرة "شباب الدارسين بالخارج"، قام الوفد بجولة في منتجع الجلالة السياحي بمرافقة السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الهجرة، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي.
وقام الوفد بتفقد المنتجع السياحي بمدينة الجلالة وقاموا بجولة تفقدية بالكورنيش الجبلي والمنتجع، الذي يعتبر بمثابة نقلة نوعية في مستوى الخدمات السياحية المقدمة بمصر من حيث تكامل كافة العناصر السياحية به من فنادق وفيلات وشاليهات وملاهي مائية وأنشطة ترفيهية.
واستقل وفد الطلاب المصريين الدارسين بالخارج "التلفريك" الذي سيحقق طفرة جديدة في السياحة المصرية، وهو الأطول مسافة في منطقة الشرق الأوسط، ويتكون من 9 عربات ومن المحتمل زيادتها في المستقبل، كما أن له محطتين بالجلالة؛ واحدة أعلى الجبل والأخرى أسفل الجبل، ويبلغ طول مسار التلفريك 4500 مترًا وتسع كل كابينة به إلى 10 أشخاص.
وأعرب شباب الدارسين بالخارج عن سعادتهم لوجودهم في مثل هذه الزيارة، قائلين: "شرف لنا تواجدنا بمشروع الجلالة"، وعبروا عن فخرهم بالجهد المبذول في المشروعات الكبرى التي تنفذ في مصر بمعايير عالمية وبأياد مصرية.
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وفي سياق منفصل، أعلن أستاذ السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الأحد، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 245 ألف طالبًا وطالبة للعام الجامعي 2020/2021.
وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة، على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أية شكاوي، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء اليوم الأحد.
أوضح أ. السيد عطا أنه تم فتح معامل التنسيق بالجامعات الحكومية اعتبارًا من صباح الثلاثاء الموافق ١ سبتمبر الجاري، وعلى الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبى (الكمامة)، حيث لن يسمح لأى طالب بالدخول دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.
جدير بالذكر أن تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بدأ صباح الثلاثاء الموافق ١ سبتمبر، حتى مساء اليوم الأحد الموافق 6 سبتمبر الجاري.
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