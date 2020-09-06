فيديوجراف .. مصر تقدم المساعدات لأشقائها

ويتناول الفيديوجراف التالى مساعدات مصر للأشقاء:-

وقدمت مصر يد العون لكل من لبنان عقب انفجار مرفأ بيروت، وأنشأت جسرًا جويًا لنقل المساعدات لشعب لبنان الشقيق، كما تم إرسال المساعدات إلى السودان عقب السيول التى اجتاحت البلاد.

وأرسلت مصر أيضَا مساعدات طبية إلى العراق، لمساندته فى تخطى أزمة فيروس كورونا، كما قدمت المساعدات لدول إفريقيا لمواجهة الفيروس.